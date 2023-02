Sestri Levante, al via lavori di mitigazione del rischio allagamenti a Pietra Calante

Sestri Levante. Prosegue il lavoro del Comune di Sestri Levante sulla rete delle acque bianche per migliorare il deflusso delle acque stesse e ridurre il rischio allagamenti: inizieranno infatti la prossima settimana una serie di interventi riguardanti il sottopasso di Pietra Calante, soggetto a frequenti allagamenti.

Un’opera importante e strategica in ottica preventiva, che mette in campo un insieme di interventi sinergici e che rientra all’interno di un piano strutturato dall’amministrazione comunale per minimizzare i disagi di tutta la città in caso di forti piogge.

L’intervento necessita di un periodo di chiusura del sottopassaggio, da lunedì 13 febbraio a domenica 5 marzo, per consentire la realizzazione di una vasca di accumulo, elemento centrale su cui si fonda l’intero intervento: la vasca sarà creata al centro della carreggiata del sottopassaggio e, oltre alle tempistiche necessarie allo scavo e alla sua realizzazione, avrà bisogno di un tempo di stabilizzazione delle opere in cemento armato. A seguire i lavori proseguiranno su via Antica romana occidentale le senza però necessità di chiusure.

L’intervento nel suo complesso prevede quindi la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque a monte del sottopasso, costituito da grigliati longitudinali alla carreggiata, insieme alla realizzazione della vasca di accumulo che sarà collegata all’esistente sistema di pompaggio così da migliorare le prestazioni in fase di smaltimento.

Al contempo verrà realizzata una modifica del sistema semaforico, che bloccherà in modo automatico l’accesso al sottopassaggio in caso di allagamenti.

Nelle prossime settimane cominceranno invece i lavori relativi al primo lotto della realizzazione di un nuovo canale in sottosuolo che partirà da via Cagliari, passerà sotto la rete ferroviaria e risalirà via monsignor Vattuone finanziato grazie alle progettazioni presentate dagli uffici comunali per 980 mila euro con fondi Pnrr e per 170mila dall’Ato della Città Metropolitana di Genova.

Ma dall’opposizione arrivano proteste. “Abbiamo appreso con preoccupazione la notizia della chiusura totale del sottopasso di Pietra Calante per circa un mese – affermano il consigliere Marco Conti e il capogruppo di Fratelli d’Italia Giancarlo Stagnaro – non mettiamo in discussione la necessità di effettuare i lavori ma i modi e i tempi considerato che nei mesi scorsi il tratto è già stato oggetto di numerose chiusure con pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina”.

“Di fronte a questa ennesima chiusura i cittadini sono arrabbiati, un mese di chiusura del sottopasso vuole dire scaricare la viabilità da e per Via Antica Romana Occidentale e Via Lombardia sulle altre arterie stradali. Si rischia seriamente di congestionare il traffico cittadino e non dimentichiamo che nelle adiacenze c’è anche un plesso scolastico – afferma Marco Conti che sul tema ha presentato un’interrogazione in Consiglio Comunale insieme a Giancarlo Stagnaro – voglio capire la tipologia dei lavori che verranno effettuati e soprattutto se ci sono i margini per variare gli orari di esecuzione dei lavori in modo da consentire parziali aperture e garantire così il transito in alcuni momenti della giornata”.