Serpente disperso in via Storace a Sampierdarena: “Si cerca il proprietario”

Genova. “È stato rinvenuto questo serpente del grano molto giovane in via Storace a Sampierdarena” scriva Enpa Genova sulla propria pagina Facebook.

E prosegue: “Date le piccole dimensioni confidiamo che sia scappato erroneamente a qualcuno, il proprietario è invitato a contattarci il prima possibile per avviare le pratiche della restituzione”.

L’Enpa Genova è una sezione indipendente di Enpa e gestisce un Cras, Centro Recupero Animali Selvatici con l’obiettivo di reimmettere la fauna selvatica in libertà.

Non solo cani, gatti, pappagalli ma anche serpenti. Non è la prima volta che rettili, di diverso tipo, scappano al proprietario e si incontrano poi in città. A Recco, l’estate scorsa, era scomparsa un’iguana di 17 anni lunga 1 metro e mezzo. Non un animale pericoloso, anche se le dimensioni possono essere notevoli: alcuni maschi di grandi dimensioni superano gli 8 chili di peso e raggiungono i 2 metri di lunghezza.