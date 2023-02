Serie B, Bani evita una caduta al Genoa: a Modena finisce 2 a 2

MODENA 2 (32′ Strizzolo, 54′ aut Puscas) vs GENOA 2 (6′ Dragusin, 84′ Bani)

Non una prova esaltante quella offerta dagli uomini di Gilardino nell’arco dei novanta minuti, ma il punto conquistato nel finale a Modena può portare un lato positivo: aver recuperato il distacco ridotto dalla penalizzazione, andando nuovamente a +3 da Bari e Sudtirol. Prestazione da bocciare quella di Puscas, mentre si è inserito bene Coda, invece due note di merito per il pacchetto centrale Dragusin-Bani, oggi entrambi al gol. Prossimo appuntamento per il Genoa sarà il match casalingo di sabato prossimo contro la Spal di Massimo Oddo.

96′ Finisce qui! Un punto a testa tra Modena e Genoa durante una partita spezzettata e lunatica.

94′ Gagno provvidenziale in tuffo sulla forte conclusione di Aramu dalla distanza.

93′ Dragus calcia alto al volo un pallone ricevuto dal limite dell’area. Mancano tre minuti da giocare.

90′ Sei minuti di recupero annunciati, partita ancora lunga.

88′ Criscito mette un invitante pallone in mezzo ma nessuno riesce ad impattare. Genoa ora decisamente più convinto offensivamente: vuole provare il colpaccio.

84′ Gol del Genoa! Coda pesca Bani tutto solo in area con una grandissima palla: battuto Gagno, è 2-2.

80′ Sabelli e Gudmundson lasciano il campo a Jagiello e Dragus nel Genoa. Mentre tra le fila gialloblù il cambio è tra Falcinelli e Armellino.

79′ Palo del Genoa! Coda rientra sul destro e calcia da fuori una rasoiata precisa sul secondo palo, che sbatte sull’esterno di quest’ultimo.

78′ Coppolaro anticipa Badelj in area di rigore. Si difende molto ordinato il Modena di Tesser.

77′ Ammonito anche Aramu. Non proprio una prestazione illuminante la sua.

74′ Sempre Sabelli a mettere in mezzo, stavolta per Coda che non riesce ad impattare. Sulla respinta si avventa Criscito che calcia e spedisce in curva la sfera.

72′ Ancora Sabelli a crossare ma stavolta il tentativo finisce direttamente tra le braccia dell’estremo difensore. Cambiano alcuni interpreti offensivi ma non cambia la musica: Genoa poco incisivo finora.

70′ Il cross di Aramu diventa un tiro pericolosissimo diretto all’incrocio: Gagno smanaccia in corner.

66′ Pergreffi allontana un pallone messo in mezzo da Sabelli.

65′ Gilardino inserisce Coda e Yalcin per Puscas e Sturaro. Al Genoa serve una reazione, considerando anche la superiorità numerica.

64′ Puscas colpisce al volo da posizione ravvicinata: traiettoria che si impenna sopra la traversa.

60′ Fuori Tremolada Poli e Strizzolo per Coppolaro Ionita e Bonfanti. Ora c’è il calcio di punizione dal limite che batterà Aramu: sinistro deviato dalla barriera, la sfera stava andando in porta.

58′ Modena in dieci! Oukhada aggancia Guddmundson: andava in porta, è cartellino rosso.

56′ Ammonito anche Poli per un fallo su Guddmundson.

54′ Gol del Modena! Sulla punizione di Tremolada la sfera viene clamorosamente colpita da Puscas che la fa carambolare in rete. Genoa in grande difficoltà.

50′ Poli recupera palla su Sturaro e innesca Strizzolo in area di rigore. L’attaccante cade atterra accentuando parecchio il contatto con Bani: non ci casca Mariani, è rimessa dal fondo.

49′ Aramu prova la conclusione da punizione defilata. Decisivo Falcinelli che spedisce in corner.

47′ Avanza ancora Strizzolo che conquista un calcio d’angolo. Molto ispirato oggi l’attaccante gialloblù.

Ripartiti! Nessun cambio tra le due formazioni.

Secondo tempo

45’+3 E dopo un recupero di azioni spezzettate e confuse arrivano i due fischi di Mariani: Modena e Genoa vanno negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1.

45′ Saranno tre i minuti di recupero.

42′ La squadra di Gilardino, come detto, sta vedendo di fronte un Modena veramente galvanizzato. Serve ripristinare la calma per potersi riproporre.

39′ Sfortunato Boci che alla sua prima da titolare è costretto a lasciare il campo a Criscito a causa di uno stiramento.

36′ Il Modena spinge con decisione mentre il Genoa sembra un pochino compassato dopo il gol subito.

32′ Gol del Modena! Poli cade in area e tutti reclamano il penalty. Tutti tranne Strizzolo, pronto a depositare in rete il pallone del pari.

31′ Oukhada prima si avvia in area e poi conclude due volte di destro: sempre addosso a Dragusin, fa buona guarda l’autore del gol.

30′ Giallo per Magnino, prima ammonizione della gara.

29′ Grande corsa di Sturaro che cerca il cross verso Puscas. Ancora un buon intervento in uscita dell’estremo difensore modenese.

25′ Guddmunson si incarica di battere una punizione dai 25 metri. Il suo destro va verso la porta ma Gagno è bravo a respingere in tuffo.

23′ Strizzolo si ritrova la palla tra i piedi in area di rigore dopo un suggerimento dalla fascia destra. La sua conclusione, tuttavia, è talmente debole e sporca da poter permettere a Martinez una presa assolutamente tranquilla.

22′ Ponsi mette in mezzo un cross insidioso che Martinez blocca in due tempi.

20′ Cittadini accusa un fastidio muscolare e Tesser effettua subito il suo primo cambio: al suo posto c’è Silvestri.

18′ Badelj cerca la botta al volo da distante dopo la respinta di un cross da parte della difesa modenese: pallone alto sopra la traversa.

12′ Comincia a farsi vedere il Modena dalle parti di Martinez. Su un altro calcio d’angolo è bravo l’estremo difensore a fare suo il pallone dopo un tentativo di testa di Pergreffi mentre si stava avventando anche Tremolada.

8′ Qualche parapiglia tra Falcinelli e lo stesso Dragusin all’interno dell’area di rigore genoana. I due si chiariscono e le squadre riprendono a giocare.

6′ Gol del Genoa! Dragusin sul corner battuto da Aramu riesce a mettere la sfera alle spalle di Gagno in una mischia: rete confermata dal VAR, è 0-1.

4′ Si fanno sentire i tremila rossoblù da Genova: il Genoa attacca proprio verso di loro.

2′ Primi minuti spezzettati dalle decisioni arbitrali. Si “gioca” nella metà campo del Genoa.

Fischia Mariani, incomincia la partita!

Primo tempo

Dallo stadio Braglia di Modena sta per andare in scena l’ultima partita della venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Sarà proprio la formazione di Alberto Gilardino a sfidare i canarini di Attilio Tesser, noni in classifica ma con la zona playoff che dista soltanto un punto. Il Genoa, dal canto suo, vede questa gara come un’occasione per provare l’allungo sulle inseguitrici al secondo posto: il Bari e il Sutdirol hanno pareggiato mentre la Reggina ha addirittura perso in trasferta contro il Cittadella. Incrementare il distacco a +5, quindi, è l’obiettivo domenicale. Sono 3’000 i tifosi rossoblù nel settore ospiti dello stadio.

Le novità di formazione sono due. Gilardino fa partire dalla panchina Coda, preferendogli Puscas, e con Hefti squalificato si gioca la carta Brayan Boci.

Modena: Gagno, Ponsi, Pergreffi, Cittadini, Oukhada, Poli, Gerli, Magnino, Falcinelli, Tremolada, Strizzolo.

Allenatore: Tesser

A disposizione: Seculin, Coppolaro, Silvestri, De Maio, Renzetti, Ferrarini, Giovannini, Panada, Duca, Mosti, Ionita, Armellino, Bonfanti.

Genoa: Martinez, Sabelli, Dragusin, Bani, Boci, Badelj, Frendrup, Sturaro, Aramu, Guddmundson, Puscas.

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Semper, Matturro, Criscito, Vogliacco, Cyzborra, Lipani, Strootman, Jagiello, Yalcin, Salcedo, Coda, Dragus.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Tegoni e Lombardo

IV uomo: Frascaro

VAR: Marini

AVAR: Volpi

Spettatori: 15’000