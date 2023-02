Serie A1: l’Iren Genova Quinto strappa un punto in casa dell’Ortigia

Siracusa. Cuore, grinta, determinazione. Questi gli ingredienti che hanno permesso all’Iren Genova Quinto di strappare un punto in casa della terza forza del campionato, l’Ortigia, e addirittura di intraprendere il viaggio di ritorno con qualche rammarico per la vittoria mancata.

Già, perché i biancorossi, privi di Guillermo Molina e Niccolò Gambacciani, per lunghi tratti hanno fatto la partita, sono andati in doppio vantaggio, e alla fine sembrava quasi profilarsi una beffa, con l’Ortigia che si portava in vantaggio a un minuto e mezzo dalla fine. Nonostante la stanchezza, però, il guizzo finale c’è stato e ha permesso di conquistare un punto preziosissimo.

“Devo davvero fare i complimenti ai miei ragazzi – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Siamo venuti a giocare in piena emergenza, senza due elementi come Molina e Gambacciani, ma come al solito c’è stata una risposta positiva. Abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo, fatto la partita che ci eravamo prefissati e sì, c’è anche un po’ di rammarico perché potevamo addirittura vincere. Comunque prendiamo un ottimo punto in una delle trasferte più difficili d’Italia”.

Il tabellino:

CC ORTIGIA 1928 – IREN GENOVA QUINTO 7-7

(Parziali: 1-1 2-3 2-2 2-1)

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, Giribaldi, Carnesecchi, A. Condemi, Di Luciano 1, Velkic, Ferrero 3, J. Gorria Puga , F. Condemi, Rossi 1, Vidovic 2, Napolitano, Ruggiero. All. Piccardo

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, F. Ferrando, A. Di Somma 2, Villa, A. Massa, R. Ravina, A. Fracas 1, A. Nora 1, N. Figari 1, P. Mijuskovic 1, M. Gitto, J. Gambacciani 1, Valle. All. Bittarello

Arbitri: Frauenfelder e Romolini

Note. Usciti per limite di falli Massa (Q) nel secondo tempo e Villa (Q) nel quarto tempo. Tempesti (O) para un rigore a Mijuskovic a 1’11” del secondo tempo. Ammoniti i tecnici Piccardo (O) nel secondo tempo e Bittarello (Q) nel quarto tempo.