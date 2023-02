Sampdoria, finale amarissimo a Monza: Pessina gela i blucerchiati all’ultimo minuto

MONZA 2 (32′ Petagna, 98′ Pessina rig) – SAMPDORIA 2 (12′, 58′ Gabbiadini)

98′ Pessina spiazza Audero. Finisce 2 a 2. Finale amarissimo per la Sampdoria

95′ Brividi, con Carlos Augusto pescato in area. Amione ci mette una pezza. Assalto Monza. Rigore per il Monza conquistato da Petagna, fallo di Murru. Stankovic sconsolato rientra negli spogliatoi.

90′ +2 Gabbiadini stende Rovella nei pressi del lato destro dell’area di rigore. Punizione da posizione interessante per il Monza. Nulla di fatto, la difesa della Sampdoria spazza.

90′ La Sampdoria dovrà ancora soffrire: sei minuti di recupero.

88′ Possesso sterile del Monza. Samp ordinata. Fallo di Rincon sanzionato con il cartellino giallo.

84′ Zanoli per Leris nella Sampdoria.

80′ Petagna prova il tiro a giro dal limite. Conclusione debole e sbilenca che non impensierisce Audero.

78′ Caldirola e Mota escono mentre Valoti e Colpani entrano nel Monza che ora si schiera con il modulo 4-2-3-1.

76′ Cross di Carlos Augusto. Mota prova a deviare in rete ma spedisce a lato. Nella ripresa, il Monza non ha mai impensierito seriamente Audero ma in questa fase sta attaccando con costanza. La squadra blucerchiata si difende con ordine.

73′ Stankovic gioca la carta “esperienza”. Quagliarella entra al posto di Lammers.

71′ Ciurria e Machin escono a beneficio di Birindelli e Rovella nel Monza.

67′ Fuori Djuricic per Paoletti nella Sampdoria.

64′ Amione rallenta la battuta di un fallo laterale da parte del Monza e rimedia un cartellino giallo.

58′ Gabbiadini! Augello prima la sovrapposizione di Murru, che crossa in mezzo per la testa di Winks. Gran zuccata del centrocampista ma altrettanto bravo Di Gregoria a distendersi e a respingere. Ma il portiere non può far nulla sul tap-in vincente di Gabbiadini.

56′ Primo cambio tra i locali con Marlon che rileva Izzo.

54′ Augello ancora protagonista. Carlos Augusto scende sulla sinistra e mette in mezzo per Mota. Augello anticipa l’attaccante con il classico “intervento che vale un goal”.

50′ Monza in possesso ma sterile. La miglior occasione è per la Sampdoria. Gabbiadini lancia e pesca Augello sul lato sinistro dell’area. L’esterno sfiora il goal capolavoro calciando al volo d’esterno verso il secondo palo. Sfera fuori di un “amen”. Poco dopo, giallo per il difensore Izzo.

46′ La ripresa inizia con due cambi. Entrano Murru e Rincon. Escono Nuytinck e Cuisance.

Secondo tempo

Finisce 1 a 1 il primo tempo a Monza. La Samp ha disputato una buona prima frazione di gioco, attenta in difesa e sempre pronta a ripartire. Gabbiadini ha portato avanti i blucerchiati. Dopo il goal, la Samp ha continuato ad attaccare ma è stata freddata nel suo momento migliore dal goal di Petagna, marcato in maniera troppo blanda da Nuytinck

45’+1 Si chiude in parità la prima frazione di gioco.

45′ Un minuto di recupero. Monza in avanti. Calcio d’angolo per la formazione di casa. Sugli sviluppi, Carlos Augusto prova a calciare dal limiti ma la conclusione viene murata.

43′ Caprari tenta l’azione personale, salta tre avversari ma alla fine la sfera varca la linea del fondo. Corner per il Monza. Angolo battuto corto per Caprari, che fa partire un cross fuori misura che si spegne sul fondo.

41′ Djuricic ruba palla in posizione defilata e calcia verso la porta. Alto tasso di difficoltà. Parata semplice per Di Gregorio.

38′ Petagna pesca Mota centralmente. Murato. La palla però termina nuovamente tra i piedi di Petagna che calcia a botta sicura ma trova Nuytinck che si immola spedendo il corner.

34′ Leris duro su Petagna. Cartellino giallo.

32′ Doccia fredda! Nel momento migliore della Sampdoria, Carlos Augusto va sul fondo e serve sul primo palo Petagna. L’ex attaccante del Napoli, tra le altre, controlla e fa perno su Nuytinck scagliando poi il pallone alle spalle di Audero.

30′ Forcing offensivo della Samp. Bravo Cuisance a servire Leris. Cross teso deviato dai difensori del Monza in angolo.

27′ Colley ruba palla a centrocampo e scambia con Djuricic. Il difensore prova a calciare incrociando ma Di Gregorio è ben posizionato e blocca.

26′ Giunti quasi alla mezzora di gioco non si registrano particolari occasioni né da una parte né dall’altra. La rete di Gabbiadini non ha “scatenato” il Monza, che è andato al tiro soltanto con Carlos Augusto.

La Sampdoria continua a difendere con ordine ma prova tenere palla quando riesce a riconquistare il possesso. Partita tosta come il primo tempo contro il Sassuolo.

16′ Azione insistita del Monza con la palla che termina a Carlos Augusto che da posizione leggermente defilata calcia direttamente in porta. Audero ben appostato devia la bordata in angolo.

12′ Manolo Gabbiadini! Lancio lungo dalle retrovie. Gabbiadini attacca la profondità facendo a sportellate con Caldirola. L’attaccante blucerchiato riesce a conquistare la palla e a calciare non lasciando scampo all’estremo difensore lombardo. Movimento da manuale dell’attaccante, “scempio tecnico” del difensore.

9′ La Samp si fa vedere nell’area avversaria. Palla recuperata e rapida ripartenza. Augello crossa dalla sinistra. Lammers la tocca la sfera che poi viene impattata da Gabbiadini. Tentativo “sporco” e debole. Para a terra Di Gregorio.

5′ Prima occasione per il Monza. Caprari si gira dentro l’area e calcia rasoterra a incrociare. Palla fuori di poco. Monza in possesso palla in questa prima fase. Sampdoria raccolta nella propria metà campo.

1′ Si parte con la squadra di casa incaricata del calcio di inizio. Sampdoria con la maglia gialla. Monza con la classica divisa “total red”.

Clima caldo. Colpo d’occhio blucerchiato con duemila tifosi a sostenere la formazione di Stankovic. Tante bandiere e “Doria, doria” urlato tanto da sentirsi con chiarezza.

Fra poco il triplice fischio. Tutto pronto a Monza per l’ennesima partita cruciale per il destino della Sampdoria dal punto di vista sportivo. Necessità di vincere dopo ben quattro sconfitte consecutive per i blucerchiati. Di fronte, una squadra brianzola che con Palladino ha macinato gioco e risultati. I 25 punti conquistati consentono al club di Silvio Berlusconi di poter affrontare senza particolari ansie il match odierno.

Primo tempo

Il Monza gioca inizialmente con il modulo 3-4-2-1. Queste le scelte iniziali di Palladino: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Machìn, Carlos Augusto; Caprari, Dany Mota; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Rovella, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Birindelli, Ranocchia, Antov, Colpani, D’Alessandro.

La Sampdoria viene schierata da Stankovic con il modulo 3-4-1-2: Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. A disposizione: Turk, Ravaglia, Rincon, Colley, Murillo, Ilkhan, Quagliarella, Yepes, Murru, Malagrida, Paoletti, Zanoli.

Arbitro: Chiffi di Padova. Assistenti: Tegoni di Milano e Berti di Prato. Quarto ufficiale: Zufferli di Udine. VAR: Fabbri di Ravenna. AVAR: Paterna di Teramo.

Nove punti in classifica, otto goal fatti. Magrissimo bottino per la Sampdoria nelle prime venti partite di Serie A. Niente doppia cifra né in termini di goal né in termini di punti. La partita contro il Monza, partito con il freno a mano tirato ma trasformato dalla cura Palladino, ha il sapore dell’ultima spiaggia. Non tanto per una questione aritmetica ma per una questione di prospettiva: se non ora quando la Samp dovrebbe iniziare a segnare e a provare ad accorciare su Verona e Spezia?