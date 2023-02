Sampdoria, campionato stregato: una magia di Luis Alberto premia la Lazio

LAZIO 1 (80′ Luis Alberto) – SAMPDORIA 0

94′ Termina qui. Niente da fare per una Sampdoria generosa.

92′ Calcio d’angolo per la Sampdoria. Nulla di fatto.

91′ La Sampdoria prova a riversarsi in avanti.

90′ L’arbitro comanda quattro minuti di recupero.

89′ Corner dalla destra di Luis Alberto. Incorna Basic, tentativo centrale parato da Audero.

81′ Hysaj e Basic per Milonkovic e Lazzari nella Lazio.

80′ Doccia gelata per la Sampdoria. Luis Alberto dal limite dell’area fa partire un tiro potente e preciso che si insacca sotto all’incrocio senza lasciare scampo ad Audero.

77′ Sampdoria in proiezione offensiva. Jesé in possesso di palla costringe Casale al fallo che vale l’ammonizione e la conseguente squalifica in quanti diffidato.

75′ La Lazio è tornata spingere sull’acceleratore.

73′ Gran tiro di Felipe Anderson dalla distanza. Bravissimo Audero a deviare.

72′ Tackle in ritardo di Vecino per Leris. Cartellino giallo. Ilkhan per Cuisance e Jesé per Gabbiadini nella Sampdoria.

68′ Intervento in scivolata di Gabbiadini su Immobile. Giallo per l’attaccante sampdoriano. Lazio vicina al goal: Milinkovic gira per Marusic che, da buona posizione, calcia sul fondo.

65′ Contatto Zaccagni-Leris in area. Fallo dell’esterno romano.

62′ Fisiologico concedere qualcosa alla Lazio. Ma la Sampdoria vista fino a questo momento è da pollice in su. Primo tempo attento, ripresa più coraggiosa.

60′ Errore clamoroso di Immobile. Combina bene la Lazio, Marusic dal fondo tocca indietro per l’attaccante laziale che ci mette tanta potenza ma pochissima precisione. Palla alle stelle.

58′ Doppio cambio nella Lazio. Zaccagni e Vecino prendono il posto di Cataldi e Pedro.

57′ A differenza del primo tempo, ora la Sampdoria prova anche a fare la partita. Cross dalla destra. Leris salta alto e colpisce di testa senza però dare forza. Blocca Provedel. Cresce la Sampdoria. Sarri medita qualche cambio.

54′ Buon avvio della Sampdoria. Leris crossa in mezzo. Gabbiadini di testa anticipa il marcatore ma non riesce a inquadrare dalla porta.

52′ Pasticcio difensivo della Samp. Ne approfitta Gabbiadini che calcia in porta da buona posizione. Blocca a terra Provedel.

51′ Gabbiadini apre intelligentemente su Augello. Cross bello ma telefonato. Provedel legge la traiettoria e blocca in presa alta.

49′ Intervento duro di Leris su Pedro sanzionato con il cartellino giallo.

46′ Si riparte con gli stessi ventidue in campo.

Secondo tempo

Nel complesso, una partita avara di emozioni. La Lazio ha costretto soltanto una volta Audero alla parata nonostante un dominio totale, seppur sterile, del gioco. La Sampdoria ha fatto la partita che ci si aspettava: tutta raccolta in difesa in attesa di ripartire. Ci è riuscita solo una volta, sfortuna però che in area ci fosse Cuisance e non uno tra Gabbaidini e Winks, i due giocatori più dotati tecnicamente.

45′ Duplice fischio.

40′ Felipe Anderson calcia forte da appena dentro l’area. Audero non trattiene e Pedro da posizione molto defilata scheggia il pallo. Immobile in formato “polveri bagnate” come spesso in Nazionale spara sul fondo da posizione ravvicinata.

36′ Milinkovic scodella un pallone in mezzo: contatto Leris-Pedro. Proteste laziali per la mancata assegnazione del calcio di rigore. Il contatto c’era, ma l’entità non è stata giudicata tale da portare all’assegnazione del penalty.

34′ Incursione di Lazzari che arriva sul fondo. Il cross rasoterra teso viene letto bene da Zanoli. Il difensore libera l’area senza troppi fronzoli.

28′ Bella azione della Sampdoria. Lammers serve Augello che trova subito Gabbiadini. Difesa della Lazio sbilanciata. Gabbiadini apre per Cuisance che entra in area e calcia verso la porta. Provvidenziale l’intervento di Marusic.

27′ Prima sortita offensiva blucerchiata. Leris prova due volte a calciare da dentro l’area ma in entrambi i casi colpisce Patric.

21′ Luis Alberto dalla bandierina cerca Milinkovic-Savic. Il serbo salta più in alto di tutti prolungato per Immobile, che interviene in modo goffo e da pochi passi colpisce mandando sul fondo.

19′ Pedro prova a spezzare la monotonia del palleggio aquilotto tentando l’azione personale al limite dell’area. Conclusione deviata da un difensore. Calcio d’angolo. Batte Luis Alberto, Felipe Anderson prova a girarla verso la porta ma la difesa si rifugia in nuovamente in corner.

17′ Cross di Marusic per Milinkovic-Savic. Audero è attento e blocca il presa aerea.

12′ Fino a questo momento la Lazio è imprecisa e non riesce a creare nonostante una percentuale bulgara di possesso palla. La Sampdoria sbaglia troppi passaggi e, abbassandosi molto, fatica a portare uomini in avanti per provare la controffensiva.

Ad assistere alla partita anche Massimo Ferrero.

7′ Punizione calciata da Luis Alberto da posizione centrale. La palla sbatte contro la barriera.

6′ Partita di facile lettura: Lazio in possesso palla e Sampdoria impegnata nel chiudere gli spazi e nel cercare di intercettare le linee di passaggio avversarie per poi provare a pungere.

3′ Rincon recupera un pallone sulla trequarti e serve Cuisance, il cui tiro dalla distanza termina però abbondantemente alto.

Classica divisa biancoceleste per i padroni di casa. Sampdoria in maglia gialla da trasferta.

1′ Parte forte la Lazio che dopo aver battuto il calcio di inizio si riversa in avanti. Corner dopo diciannove secondi. Corner battuto direttamente in area, la difesa della Sampdoria libera.

Primo tempo

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Fares, Basic, Bertini, Cancellieri, Romero. Allenatore: Maurizio Sarri

Sampdoria (3-5-2): Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Cuisance, Augello; Gabbiadini, Lammers. A disposizione: Turk, Ravaglia, Oikonomou, Murru, Sabiri, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Paoletti, De Luca, Jesé. Allenatore: Dejan Stankovic

Arbitro: Colombo di Como. Assistenti: Mondin di Treviso e Dei Giudici di Latina. Quarto ufficiale: Maresca di Napoli. VAR: Abbattista di Molfetta. AVAR: Di Paolo di Avezzano.

La Sampdoria si trova a -9 dalla zona salvezza che al momento corrisponde ai 20 punti dello Spezia. Sulla carta l’avversario è proibitivo, ma anche l’Inter lo era. La Sampdoria ha l’imperativo di provare il colpaccio per accorciare e mettere pressione agli aquilotti, tenendo conto che bisogna mettersi alle spalle anche il Verona, a quota 17 e sconfitto oggi 3 a 0 dalla Fiorentina.