“Se fate i bravi”, mercoledì 15 febbraio al circolo Barabini di Trasta nuovo documentario sul G8 di Genova

Genova. “La memoria è una cosa strana. Quella di Genova è una storia che è stata raccontata molte volte, ma il nostro paese non ci ha mai fatto i conti fino in fondo; come se fosse una storia da dimenticare. Anche moltissime delle memorie individuali sono interrotte; come una ferita sepolta, una frattura che ci si scorda di avere, ma che quando cambia il tempo si sente. E’ quello che è successo agli autori ed ai testimoni del film. Vent’anni dopo abbiamo sentito l’esigenza di raccontare”.

Mercoledì 15 Febbraio dalle 20.30 al circolo Arci Barabini di Trasta sarà proiettato il documentario “Se fate i bravi” di Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone.

Un diario del G8 di Genova 2001, fatto vent’anni dopo, raccontando al presente un passato interrotto. 19 – 21 luglio 2001. Erano i giorni di un vertice fra gli otto Stati più potenti della terra: otto persone riunite a decidere il destino del pianeta, barricate dietro grate alte cinque metri e protette da migliaia di poliziotti. E i giorni in cui centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo sono andate a Genova per contestare pacificamente quel modello di sviluppo predatorio ed ingiusto, e proporne un altro. “A quel sogno ed a quella protesta rispose la più grave sospensione dei diritti democratici in Occidente dopo la Seconda guerra mondiale” ricordano i registi,

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Casa del Popolo di Isoverde, Circolo ARCI Perugina, La parte che c’è, Cantiere Antifascista Valpolcevera, Casa dei Popoli Martina Rossi