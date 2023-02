Scuola, aperto tavolo tecnico per mantenere servizi e insegnati. Brusoni: “Serve collaborazione di tutti”

Genova. “Le assunzioni a tempo determinato erano per emergenza Covid con coperture governative che ora sono venute a mancare a livello centrale. Come amministrazione è da tempo che ci siamo attivati per trovare una copertura a bilancio perché non vogliamo disperdere le professionalità interne, indispensabili per dare un’offerta qualificata e una continuità all’offerta formativa nei nostri nidi e nelle nostre scuole dell’infanzia”.

Lo dichiara l’assessore Ai Servizi educativi 0-6 anni Marta Brusoni: “Abbiamo già aperto dei tavoli tecnici per arrivare a una soluzione condivisa, sul cui raggiungimento è indispensabile che ci sia l’impegno di tutti. Legittimo protestare e scioperare, ma è fondamentale la collaborazione. Nessuno vuole né lasciare lavoratori a casa né andare a ridurre dei servizi e per questo vorrei fosse chiaro che stiamo lavorando con i nostri tecnici e con il Bilancio da settimane per arrivare a mantenere in servizio tutti gli insegnanti”.

“Il tavolo serve proprio a portare proposte sia a breve termine per la contingenza attuale sia a medio termine per il prossimo anno – conclude l’assessore – andando a individuare le reali esigenze delle scuole, del personale e delle famiglie per fornire servizi efficienti”.