Sconti su treno, alberghi e impianti sciistici per chi usa il diretto Genova-Bardonecchia

Genova. Sconti in albergo e promozioni dedicate sullo Ski Pass per chi sceglierà di raggiungere Bardonecchia con il treno Intercity che dallo scorso 12 dicembre, ogni weekend, collega direttamente Genova e il comprensorio sciistico piemontese con una fermata intermedia a Sestriere. È il frutto dell’accordo tra Trenitalia, i rispettivi Comuni, Federalberghi Bardonecchia e i gestori degli impianti presentato oggi a Palazzo Tursi.

I collegamenti Intercity circolano nelle giornate di sabato e domenica, partenza da Genova Piazza Principe alle ore 6.56 per arrivare a Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere alle 10.13 e Bardonecchia alle 10.25, il ritorno parte da Bardonecchia alle 16.35, Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere alle 16.48 con arrivo nel capoluogo ligure alle 20.02. Entrambi i collegamenti fermano a Bussoleno, Torino Porta Nuova e Lingotto, Asti, Alessandria e Novi Ligure.

Gli orari e la vicinanza agli impianti sciistici, raggiungibili in pochi minuti con navette gratuite del trasporto pubblico locale, permettono di trascorrere una giornata sulle piste, prolungare la vacanza al weekend od organizzare una settimana bianca a prezzi vantaggiosi. Con l’offerta Bimbi Gratis di Trenitalia, nelle famiglie con massimo cinque componenti, i minori di 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con lo sconto del 40% rispetto al prezzo base. “Ci aspettiamo di portare i genovesi a sciare nelle più belle località sciistiche del Piemonte in modo economico, confortevole e sostenibile – commenta Domenico Scida, direttore business Intercity di Trenitalia -. Si arriva in tre ore e mezza senza cambi, si può anche andare e tornare in giornata.

Presentando il biglietto del treno si potrà acquistare lo Ski Pass giornaliero a 37 euro anziché 44 euro oppure l’andata e ritorno in seggiovia a 9 euro con circa il 20% di sconto e noleggiare l’attrezzatura completa per lo sci (scarponi, sci e bastoncini) a 18 euro o per lo snowboard a 20 euro. Inoltre, col 17% di sconto, a 5 euro, si potrà accedere all’Alpine Coaster, la slitta biposto che garantisce una discesa emozionante nei boschi di Campo Smith con curve paraboliche, dossi e cambi di pendenza per più di mille metri di lunghezza.

Promozioni dedicate a chi pernotterà a Bardonecchia con uno sconto del 10% sul pacchetto weekend nelle strutture aderenti e sulla ristorazione locale con la possibilità di fare l’esperienza di una cena in quota a 40 euro oppure godere del pasto dello sciatore ad un prezzo convenzionato.

Ad oggi l’Intercity Genova-Bardonecchia è confermato fino a metà aprile, ma potrebbe essere esteso anche oltre l’inverno. “Abbiamo una percentuale di riempimento buona -prosegue Scida -. Riusciamo a trasportare fino a 100-150 clienti per ogni circolazione. È un servizio importante e stiamo valutando di confermarlo anche in estate perché il consorzio di Bardonecchia e le località toccate da questo treno hanno appeal anche per il periodo estivo”.

Le promozioni hanno lo scopo di favorire il turismo verso il Piemonte, ma l’idea è quella di sfruttare il collegamento diretto per generare una quota di incoming verso la Liguria. “L’obiettivo è valorizzare anche il nostro territorio – conferma l’assessora genovese al Turismo, Alessandra Bianchi -. Valuteremo in concerto con Ferrovie la possibilità di istituire agevolazioni”.