Sciopero per il clima, Friday for Future pronta a scendere in piazza a Genova

Genova. Portare borraccia, cartelli e qualche amico. Nessuna bandiera o volantino. Appuntamento venerdì 3 marzo alle 9 davanti alla stazione metropolitana di Principe. Destinazione piazza Matteotti, ore 12.30.

Sono queste le indicazioni che gli attivisti di Friday For Future hanno fornito attraverso i propri canali social a chi intenderà partecipare al corteo e alla manifestazione di lotta per la giustizia sociale e climatica in programma a Genova questa settimana.

“La crisi climatica è arrivata nelle nostre città, dobbiamo gridare nelle piazze di tutto il mondo che l’azione per la giustizia climatica non è rimandabile” spiega il movimento ambientalista nato nel 2019 e divenuto famoso per gli scioperi oceanici organizzati in questi anni.

E prosegue: “Mentre nella maggior parte dei comuni italiani aumenta il costo dei trasporti pubblici con nuove tariffe record, le compagnie energetiche vantano miliardi in extra-profitti. Aumentano anche le bombe climatiche, progetti di esplorazione ed estrazione di combustibili fossili ad alte emissioni che da soli basterebbero a far surriscaldare il pianeta oltre il limite”.