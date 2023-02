Sciopero per il clima, anche Cgil Genova e Liguria in piazza con Fridays for Future

Genova. Venerdì 3 marzo Fridays For Future scende in piazza anche a Genova per salvare il clima. L’appuntamento è fissato alle ore 9 presso via Bersaglieri d’Italia, zona metropolitana di Principe.

“Anche quest’anno la Cgil aderisce alla manifestazione e scende in piazza per il clima e per chiedere un nuovo modello di sviluppo che salvaguardi l’ambiente” scrive il sindacato in una nota diffusa.

E proesegue: “L’inoperosità climatica dei governi è grave e irresponsabile. È necessario costruire un futuro equo, di pace, che rispetti la natura e i diritti di tutti gli esseri umani”.