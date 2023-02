Santa Margherita: due lavori urgenti sulla provinciale 227 e su via Madonnetta

Santa Margherita Ligure. Il Comune ha autorizzato due interventi urgenti sul territorio cittadino da iniziare immediatamente nella stagione invernale. Il primo riguarda la strada provinciale 227 dove, tra l’hotel Regina Elena e il depuratore, sarà attivato un cantiere di lavoro per consentire a Iren la sostituzione della condotta fognaria ammalorata. Il traffico nel tratto sarà regolato da impianto semaforico.

I lavori dureranno sino ai primi di giugno ma dal primo marzo si interromperanno nei giorni e nei ponti festivi.

Il secondo intervento, effettuato da Italgas, interesserà via Madonnetta, la prosecuzione a monte di via Maragliano, per la sostituzione dell’intera conduttura del gas. Anche in quella zona il traffico sarà regolato da impianto semaforico. I lavori dureranno sino alla fine di marzo.

Il sindaco Paolo Donadoni dichiara: “Ci scusiamo per gli inevitabili disagi che tuttavia, in accordo con Iren e Italgas, abbiamo cercato di minimizzare il più possibile, ma mediante questi due interventi si raggiungono due obiettivi importanti. Anzitutto si mette in sicurezza una zona sensibile, quella di via Madonnetta, dove si trovano l’asilo nido, l’asilo, la scuola elementare e il parco ai Caduti di Nassiriya; inoltre si risolve un problema annoso e che si è aggravato negli ultimi tempi, sulla strada per la Cervara e Paraggi, che creava potenziali criticità. Ringrazio per la collaborazione Città Metropolitana di Genova, in persona del consigliere Franco Senarega con delega alla viabilità, Iren e Italgas”.