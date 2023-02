Santa Margherita, al via una maxi asfaltatura da 10mila metri quadrati: ecco le vie interessate

Genova. Il Comune di Santa Margherita Ligure mette mano agli asfalti con un importante intervento che interessa gran parte della città. Complessivamente verranno stesi 10mila metri quadrati di nuove asfaltature, per un importo complessivo di 360mila euro.

La messa in opera delle nuove asfaltature è già iniziata nei giorni scorsi, partendo da via Partigiano Berto Solimano, sulla collina di Nozarego, e proseguendo lungo via Bellosguardo, via Martiri del Turchino, via Dogali.

Seguiranno interventi nella centrale piazza Mazzini e nelle vicine via Solimano, via Cervetti Vignolo e via Gimelli, via Goito e via Roccatagliata e ancora in brevi tratti di via delle Rocche e via Trieste.

Successivi lavori di asfaltatura verranno effettuati all’altezza del curvone del quartiere degli Ulivi, prima dell’incrocio tra via Mortero e via Camillo Sbarbaro, in alcuni tratti di via Garibotti e di corso Matteotti e in via Larco, partendo dall’incrocio di fronte all’area ex Otam e proseguendo in direzione monte.

Ad aggiudicarsi l’appalto dei lavori è stata la ditta Carbone di Recco, che si avvale in subappalto del supporto della ditta Solari di Leivi.

Dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni: “Nel novero dei lavori pubblici, accanto alle nuove opere non dimentichiamo gli interventi di ripristino e manutenzione, in particolare quelli che riguardano la sicurezza della viabilità e delle persone. Per la scelta dei punti in cui intervenire abbiamo tenuto conto anche delle segnalazioni pervenute direttamente dai cittadini”.