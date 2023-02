Sanremo, Mr. Rain al piccolo Ryan che da dicembre lotta al Gaslini: “Sono lì con te, un abbraccio e spero di incontrarti”

Liguria. Mr. Rain, arrivato al terzo posto del 73esimo Festival di Sanremo con la canzone “Supereroe”, dalla sala stampa del Casinò, ha registrato un messaggio per il piccolo Ryan, il bimbo ricoverato dal 19 dicembre scorso all’ospedale Gaslini di Genova a seguito delle gravissime lesioni per le quali sono indagati, in concorso, la nonna paterna e il compagno di lei.

Quando Mr. Rain, al secolo Mattia Balardi, ha saputo che dal letto del suo ospedale, Ryan canta la sua canzone e non si perde le sue esibizioni, si è visibilmente commosso e ha accettato di inviare al piccolo un videomessaggio, per dargli forza e coraggio in questo momento difficile. “Ryan sono lì con te, ti mando un abbraccio e spero di incontrarti un giorno” ha detto il cantante, mandando un bacio al bambino.

Il video è stato poi pubblicato dal padre del piccolo sulla propria pagina Facebook.