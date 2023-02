Sanremo, il messaggio di Zelensky dentro e la contestazione fuori dall’Ariston

Sanremo. Durante la finalissima del Festival di Sanremo, come annunciato, è stato letto da Amadeus il messaggio rivolto agli italiani dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky: un messaggio ispirato alla musica ma che ha messo in evidenza la determinazione del popolo ucraino nel portare avanti la guerra ‘fino alla vittoria’.

“Cari partecipanti, organizzatori e ospiti del Festival. Da più di sette decenni il Festival di Sanremo si sente in tutto il mondo. Si sente la sua voce, la sua bellezza, la sua magia, la sua vittoria. Ogni anno sulle rive del mar Ligure vince la canzone, vincono la cultura e l’arte – ha scritto Zelensky – La musica vince. E questa è una delle migliori creazioni della civiltà umana. Sfortunatamente, per tutto il tempo della sua esistenza, l’umanità non crea solo cose belle, e purtroppo oggi nel mio paese si sentono spari ed esplosioni. Ma l’Ucraina sicuramente vincerà questa guerra, vincerà insieme al mondo libero, vincerà grazie alla voce della libertà, della democrazia e certamente della cultura. Ringrazio il popolo italiano e i suoi leader che insieme all’Ucraina avvicinate questa vittoria. Auguro successo a tutti i finalisti e dal profondo del mio cuore voglio invitare il vincitore di quest’anno a Kiev, in Ucraina, nel giorno della vittoria, nel giorno della nostra vittoria. Questa vittoria, oggi viene creata e ottenuta in condizioni estremamente difficili. Grazie ai nostri difensori, grazie al loro coraggio, indomabilità, invincibilità”.

Nel pomeriggio, invece, fuori dall’Ariston è andata in scena la protesta contro questo messaggio, da parte di alcuni comitati che da tempo contestano la gestione della crisi russo-ucraina da parte della comunità occidentale, Ue e Nato in primis. In Pian di Nave è iniziato intorno alle 10 il “Festival del disarmo”, contromanifestazione per la pace e per chiedere lo stop all’invio di armi all’Ucraina.

Organizzata dal collettivo Pecora Nera, l’evento è entrato nel vivo intorno alle 16:30 con l’arrivo del cantautore Povia (già vincitore del Festival originale) e il giurista, nonché presidente del neo Comitato di liberazione nazionale Ugo Mattei. «Abbiamo chiamato degli esperti che parlassero della questione Ucraina con un po’ più di sofisticatezza, capaci di andare oltre alla narrazione del buono contro il cattivo. Per noi non era un bene avere a Sanremo Zelensky, in qualsiasi forma si fosse manifestato il suo messaggio sulla Rai. A tal proposito ho inviato questa mattina una pec a viale Mazzini chiedendo che oltre all’appello di Zelensky venga letto da Amadeus anche il nostro messaggio, per dare una visione delle cose che non sia quella di una sola parte, degli italiani dubbiosi che vorrebbero utilizzare i soldi delle armi per migliorare lo stato sociale e le condizioni della parte più debole della popolazione» , – ha spiegato Mattei -.

In piazza le bandiere russe. «Abbiamo detto che le bandiere sarebbero state libere per dare colore alla piazza. Questa non è una manifestazione filo putiniana, è una manifestazione filo russa, nel senso amica del popolo russo così come siamo amici del popolo ucraino. L’Italia ripudia la guerra. Crediamo sia molto importante far partire anche in Italia un movimento contro la guerra che sia solido, pensoso, lungimirante nell’interesse di tutti». Conclude Mattei: «Lanciamo qui da Sanremo la proposta di due nuovi referendum nazionali contro l’invio di armi e per escludere i privati dalla gestione della sanità pubblica».