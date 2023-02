Sanremo, il bilancio di una edizione da record: lo share più alto dal 1995

Sanremo. Un Festival da record quello che si è apena concluso, con share che non si vedevano dal 1995, come spiega il direttore Rai Stefano Coletta “Voglio ringraziare Amadeus. Uso la parola eleganza perché lui lo è internamente ed esternamente”. La serata conclusiva per quel che ha rilevato l’Aauditel ha raggiunto il 66. 04% di share con 12.256 mila spettatori.

Questa edizione è la più vista dal 1995, superando la media del 63.1%, un dato straordinario dopo 30 anni. I picchi di ascolto: oltre 15 milioni durante l’esibizione dei Depeche Mode, alle 01.45 si è raggiunto l’80% di share mentre Amadeus leggeva i codici dei cantanti in gara. Il dato più straordinario è la crescita sempre più massiccia delle ragazze fra i 15 e i 24 anni ce hanno superato l’86% di share. Il numero di ascoltatori medio sul target dei laureati è il più alto della storia di Sanremo. Quest’anno il Festival ha avuto da competitor diretto una contro programmazione e l’ultima volta che era avvenuto era stato nel 2006. Ieri sera i dati sono noti a tuti, il confronto è tra il 66 e il 12%.