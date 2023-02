Sanità, Liguria “inadempiente” sui Lea nel 2020: agli ultimi posti per la prevenzione

Genova. Nel 2020, anno in cui è deflagrata la pandemia di Covid, la Regione Liguria è risultata “inadempiente” per l’erogazione dei Lea, i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni sanitarie che i cittadini hanno il diritto di ricevere gratuitamente o pagando il ticket. È quanto risulta dalle “pagelle” del ministero della Salute – che ogni anno assegna alle Regioni una quota di finanziamento premiale in base al punteggio totalizzato – analizzate dalla fondazione indipendente Gimbe. “Considerato che il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza pandemica – precisa il presidente Nino Cartabellotta – il monitoraggio dell’erogazione dei Lea è stato effettuato solo a scopo di valutazione e informazione, senza impatto sulla quota premiale”.

Sono solo 11 le Regioni e le Province autonome “adempienti”: si tratta di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto. La Liguria rientra nella schiera dei “bocciati” a causa dell’insufficienza riportata in materia di prevenzione con 50,85 punti (la sufficienza è a quota 60, come alla maturità) che valgono il diciannovesimo posto in Italia. Bene l’area distrettuale (83,12 punti e settimo posto), appena sopra il minimo sindacale l’area ospedaliera (65,60 punti, quattordicesimo posto).

Considerato che il ministero della Salute non sintetizza in un punteggio unico la valutazione degli adempimenti Lea, la Fondazione Gimbe ha elaborato una classifica di Regioni e Province autonome sommando i punteggi ottenuti nelle tre aree e riportando i risultati in ordine decrescente. Nella graduatoria finale la Liguria risulta dodicesima (su 21 posizioni) con 199,5 punti totali. Al primo posto c’è l’Emilia-Romagna con 273,8 punti, all’ultimo la Calabria con 129,4.

A spiccare è anche un altro dato: la Liguria è la regione italiana che ha registrato il peggioramento più grave tra il 2019 e il 2020. Sino al 2019 lo strumento di valutazione era la cosiddetta griglia Lea, che dal 2020 è stata sostituita da 22 indicatori del Nuovo sistema di garanzia, che tuttavia era già in sperimentazione dal 2016. Il gap per la nostra regione è di ben 44,1 punti. In generale hanno registrato tutti un dato negativo, tranne la Valle d’Aosta e la Provincia di Trento. “Questi dati – spiega Cartabellotta – confermano che la resilienza alla pandemia dei servizi sanitari regionali e la capacità di erogare le prestazioni essenziali nel 2020 sono state condizionate (in positivo) più dalle performance 2019 che (in negativo) dall’impatto della prima ondata”.

Nel periodo precedente, in effetti, i risultati erano nettamente migliori. Tra il 2010 e il 2019 la Liguria aveva totalizzato un adempimento cumulativo dell’82,8%, ottenendo 1.862 punti e piazzandosi all’ottavo posto nella classifica nazionale, a metà strada anche tra le regioni del Nord. Nel 2019, in base al nuovo sistema di garanzia risultante dal punteggio cumulativo di tre aree (prevenzione, distrettuale e ospedaliera), la Liguria si collocava al nono posto con 243,6 punti e risultava adempiente in tutte le tre aree. Anche in questo caso in testa c’era l’Emilia-Romagna, all’ultimo posto invece la Calabria.

“Il lancio della nuova pagella – conclude Cartabellotta – proprio nell’anno della pandemia restituisce risultati inevitabilmente condizionati dalla gestione dell’emergenza Covid-19. Tuttavia, dalle nostre analisi emergono tre elementi fondamentali. Innanzitutto, il gap Nord-Sud non si è ridotto nonostante molte Regioni del Nord siano state colpite in maniera drammatica dalla prima ondata e, al tempo stesso, quelle del Sud siano state risparmiate grazie al lockdown; in secondo luogo, le Regioni settentrionali più colpite dalla pandemia hanno mostrato una differente resilienza, inevitabilmente condizionata dalla qualità del servizio sanitario regionale pre-pandemia; infine, la sorella povera della sanità, ovvero la prevenzione, è stata quella che ha pagato il conto più salato, in termini di erogazione di prestazioni essenziali”.