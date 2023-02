Sanità in Liguria, il manager Profiti si è dimesso dalla struttura di missione

Genova. Giuseppe Profiti si è dimesso dalla coordinatore della Struttura di missione a supporto del sistema sanitario della Regione Liguria. Il manager e docente universitario era stato incaricato il 29 maggio 2021 con l’indicazione di guidare la ripartenza post Covid attraverso un piano triennale.

Nella lettera inviata al presidente della Regione Giovanni Toti, Profiti gli manifesta il proprio “debito di riconoscenza” ed esprime “piena soddisfazione professionale e personale” evidenziando che “considero esaurito il mio ruolo come coordinatore. Una soddisfazione – aggiunge – che è frutto di quanto realizzato con la programmazione degli interventi della missione 6 del Pnrr nonché delle molteplici occasioni di discussione e confronto avute con te e con i membri della Stem che mi hanno fornito costantemente occasioni e motivi di riflessione e crescita culturale”.

“Voglio ringraziare il professor Giuseppe Profiti per l’impegno e il lavoro svolti dalla primavera del 2021 a oggi quale coordinatore della Struttura di missione, che ha svolto un ruolo fondamentale di supporto agli interventi del nostro sistema sanitario, in relazione in particolare alla necessità di superare il Pguado della pandemia ma anche all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, commenta il presidente Giovanni Toti.

Nel maggio del 2022 Profiti aveva assunto anche l’incarico di commissario straordinario della sanità della Calabria e poche settimane fa aveva rinunciato al ruolo di direttore generale del San Martino, poi affidato a Marco Damonte Prioli.