San Valentino e Carnevale, Rapallo si prepara alla doppia festa per le vie della città

Rapallo si prepara per accogliere al meglio due festività particolarmente liete e vivaci. San Valentino, la festa dedicata a tutti gli innamorati e il Carnevale, una ricorrenza amatissima da tutti, grandi e soprattutto piccini.

Il luogo simbolo del San Valentino rapallese sarà il Chiosco della Musica che, insieme ad un grande cuore luminoso, fino al 14 febbraio farà da sfondo alle fotografie degli innamorati.

Martedì 14 febbraio poi, a partire dalle 16.30, il Lungomare, Piazza Cavour e Piazza Garibaldi, verranno colorati e accesi da profili luminosi di colore rosso. A completare il pomeriggio, alle ore 17.00, il “Piano Sky”. La pianista Renata Benvegnù e il suo pianoforte volante delizieranno i presenti con musiche emozionali e brani moderni.

Imperdibile inoltre, fino a domenica 12 febbraio, l’appuntamento con il tradizionale sbarazzo invernale. Un’ottima occasione per fare i propri acquisti presso i tanti negozi aderenti.

Domenica 19 febbraio sarà la volta di Carnevale, una delle feste più attese soprattutto dai più piccoli. Per l’occasione, il comune di Rapallo in collaborazione con la Pro Loco Capitaneato e gli Istituti scolastici cittadini, organizzano presso la Rotonda Marconi, dalle 14.30 alle 19.00, una grande festa con tante sorprese, distribuzione gratuita di coriandoli e caramelle, Fiona La Pentola Brontolona, il truccabimbi, l’affabulatore clown Miro Gatti, tanta musica, la baby dance, un trampoliere, le frittelle dei Volontari del Soccorso di Sant’Anna e molto altro. In palio, tre fantastici premi per i costumi migliori!

Presentatore d’eccezione, il vulcanico Andrea Carretti.

In caso di pioggia la festa si terrà domenica 26 febbraio alla stessa ora e presso lo stesso luogo.

“Rapallo si conferma una città che vuole essere sempre più a misura dei più piccoli e delle famiglie – dichiara il sindaco Carlo Bagnasco – Dopo il grande apprezzamento e l’ottimo riscontro delle precedenti iniziative in occasione del Natale proponiamo, insieme all’assessore al turismo Elisabetta Lai e agli uffici comunali, che ringrazio, eventi che contribuiscano a rendere magici anche San Valentino e Carnevale.”