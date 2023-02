San Valentino a Genova, innamorarsi spendendo poco: sciusciâ e sciorbî se peu, ecco come

Genova. Innamorarsi è bello, ma se è gratuito (o quasi) lo è ancora di più. E i genovesi a ciò che fa battere il cuore e scalda l’anima ci tengono: il risparmio, si intende.

San Valentino, il giorno degli innamorati, si avvicina e subito scattano i soliti pensieri – Che cosa regalare al fidanzato/a? Dove andare a cena? Come fare una sorpresa originale? – accompagnate da tenere e ancestrali preoccupazioni: Quanto mi costa?

Ecco, ogni anno la stessa storia. Che stress. La fatidica domanda ‘Cosa fai a Capodanno?‘ non è niente in confronto. Per San Valentino c’è di mezzo la persona amata; si vuol fare bella figura; non scadere nel banale. Mentre Capodanno si trascorre ‘con chi vuoi’.

Per non rischiare di essere friendzonati, della serie ‘Caro/a ti amo ma meglio se rimaniamo amici’ solo per evitare lo stress e risparmiare sul regalo di San Valentino – e il rischio c’è, mai sottovalutare nulla, son cose delicate queste – la redazione di Genova24 ha pensato a cinque idee per trascorrere il San Valentino a Genova senza toccare il portafoglio…o quasi.

1. Funicolare, cremagliera, ascensore e metro

A Genova si sa già, ma per chi se lo fesse perso si ricorda che tutti gli impianti verticali (ascensori, funicolari e cremagliera) sono gratuiti tutti i giorni della settimana, grazie a un servizio di Amt.

Ci sono la funicolare Zecca – Righi, insieme alla cremagliera di Granarolo, tra gli impianti più affascinanti con i quali si può uscire dal centro cittadino per raggiungere le alture e luoghi panoramici in pochi minuti, dove a quel punto basta veramente un attimo per dichiararsi amore eterno. Poi c’è anche la funicolare Sant’Anna, la più antica delle funicolari genovesi, in servizio tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte e mezza.

Gli ascensori genovesi sono numerosi, ma non tutti sono ‘romantici’ come quello di ‘Castelletto Levante’. Con i suoi 57 metri di dislivello è l’ascensore più antico costruito a Genova, e permette di arrivare in breve tempo su spianata Castelletto per ammirare i tetti del centro storico e il porto. E qui, per far colpo ancor di più, ci si può concedere anche un selfie di coppia per Instagram. Infine c’è la metro: gratuita tutti i giorni dalle 10 alle 16 e dalle 20 alle 22.

2. Il Porto Antico

Il Porto Antico – la zona Acquario, Isola delle Chiatte, o Magazzini del Cotone e piazza delle Feste – è il luogo di Genova che più di tutti ha visto nascere tante storie d’amore, anche quelle impossibili. Soprattutto in inverno. Con questo freddo gelido e il vento che fischia forte sul viso – come solo al Porto Antico – abbracciarsi e tenersi stretti è d’obbligo. Si unisce così l’utile al dilettevole, il tutto gratuitamente. Ed è subito amore.

3. La focaccia

Genova è famosa per il suo centro storico e i vicoli che profumano di piatti della tradizione e soprattutto di focaccia appena sfornata. Da innamorsi già all’idea. D’obbligo quindi perdersi tra le mille stradine, che si intrecciano l’una con l’altra, e andare a cercare un panificio per acquistare una ‘slerfa’ di focaccia. Un pezzo da un euro, però. Non di più: “Cara/o, non sia mai che si ingrassi poi?”

4. L’Asinello

Si può andare a fare un aperitivo, accompagnato da un brindisi d’amore. Cosa c’è di meglio se non un buon ‘Asinello’ al costo di 1,50 euro a bicchiere?

L’Asinello, storico liquore genovese, prende il nome dall’etichetta della bottiglia che riporta un disegno dell’animale accompagnato dalla figura popolare di Paciugo, protagonista di una leggenda dell’XI secolo ambientata nei pressi del Santuario di Coronata, ed è diffuso come aperitivo, liscio e accompagnato da una fetta di limone. Il luogo “cult” dove bere l’Asinello è il bar della Marchesa, in Canneto in Lungo.

5. Gli artisti di strada

Musica, performance e spettacolo en plain air. Gli artisti di strada a Genova sono numerosi e presenti tutti i giorni in piazze, angoli e vie del centro. Con la loro arte animano e scaldano il cuore in queste fredde giornate di febbraio. Lasciarsi incantare è sempre meraviglioso. Soprattutto se è San Valentino, e si è in compagnia della persona amata, e ancora di più se è gratuito.