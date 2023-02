Sampierdarena, Russo (Pd): “Sui voltini di via Buranello sei mesi di silenzio da parte del Comune”

Genova. “Più di sei mesi di quasi totale silenzio da parte del Comune, con continui rinvii di una Commissione consiliare specifica sul tema (ad oggi ancora non convocata ufficialmente) e informazioni parziali sia nell’interlocuzione in Comune sia con i cittadini. E’ questa la preoccupante situazione che, come abitante di Sampierdarena e come consigliere comunale, mi trovo davanti da troppo tempo riguardo al progetto di rigenerazione e riqualificazione dei voltini di via Buranello”. Lo dichiara Monica Russo, consigliera comunale del Pd.

Spiega Russo: “Già ad agosto 2022 erano partite le mie richieste alla Giunta e all’assessore Bordilli per la convocazione di una Commissione necessaria a far luce e pianificare, anche col confronto con i Civ e il territorio, il progetto su cui, è bene ricordarlo, ballano non meno di 3 milioni di euro e possibili sviluppi di grande impatto per i cittadini, i commercianti e tutto il quartiere. Una richiesta più volte risollecitata, anche con doppia lettera al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco, e ad oggi ufficialmente ancora inascoltata, tra silenzi difficili da comprendere e continui rinvii”.

Gli interrogativi aperti, sottolinea la consigliera, sono ancora molti: “L’ultimo e unico aggiornamento sul tema in Consiglio comunale risale a inizio dicembre scorso, quando l’assessore Bordilli ha riferito sommariamente i contenuti di un tavolo di confronto col Municipio e i Civ, tenutosi il 28 novembre, in cui era stata presentata una proposta progettuale che prevedrebbe l’installazione nei voltini di strutture prefabbricate mobili, utili a ospitare le attività commerciali e a consentire i controlli periodici di Ferrovie. Bordilli aveva inoltre parlato genericamente di ‘nuovi sopralluoghi in agenda’ (fin qui mai programmati) per delle non meglio precisate verifiche con i Civ e con il presidente del Municipio per proseguire su questa linea”.

Conclude Russo: “Qual è il dettaglio relativo ai costi dell’operazione? Quale il numero di voltini che verranno interessati dal progetto? Quali verifiche sono già state fatte e quali ancora occorrerà fare, per avere un reale riscontro di fattibilità? Con quale cronoprogramma dettagliato e puntuale verrà organizzato il tutto? Si convochi la commissione fantasma che manca da sei mesi e si diano risposte chiare ai cittadini e ai commercianti di Sampierdarena”.