Sampdoria Under 17 femminile sconfitta dalla Juventus

Genova. La Sampdoria Under 17 femminile è stata sconfitta (6-0) dalla Juventus nella seconda giornata della Fase Interregionale,

Le ragazze di Fabio Barabino erano partite molto bene, senza riuscire a capitalizzare almeno tre palle goal nei primi dieci minuti di gioco, mentre le giovani bianconere hanno realizzato una poker di reti con Ferraresi (doppietta), Bertola, Toselli ed hanno arrotondato il punteggio nella seconda frazione di gioco con Gallina ed Agazzi.

Il divario tecnico e la qualità di alcune giocatrici della Juventus (Dalla Gasperina, Corda, Ferraresi, Gallina, Tosello e Mariotti su tutte) ha fatto la differenza, mente in casa blucerchiata, si è consapevoli del fatto che la squadra deve crescere, e lavorare sodo, per essere alla pari con squadre come la Juventus.

L’Under 17 femminile tornerà nuovamente in campo sabato 25 febbraio, affrontando, sul terreno di gioco del ‘XXV Aprile’, alle 18.30, il Genoa, che era finito, in classifica, dietro alla Samp, in campionato.