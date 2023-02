Genova. Per poco stava per arrivare la beffa in pieno recupero, com’era già accaduto in questa stagione. Stavolta Audero ci ha messo la mano e ha salvato un risultato che allevia almeno in parte l’amarezza di Monza. La Sampdoria c’è e contro l’Inter è finita 0-0. Stankovic è riuscito a motivare i suoi in una situazione sempre più precaria e oggi lo ha dimostrato: la squadra lotta, i giocatori si sacrificano l’uno per l’altro, i giovani non hanno paura.



Un punto che vale sicuramente di più in termini di morale per la squadra, spesso sfortunata quest’anno: “Ha un altro sapore – conferma Stankovic in sala stampa − a Monza ero emotivamente distrutto perché potevamo dare continuità e perché i ragazzi si stanno dimostrando uomini. Stasera è un punto diverso, è stata una partita combattuta, interessante contro un avversario che un conto è vederlo in tv e un conto vederlo dal vivo. Ci siamo presi un rischio calcolato di aggredirli alti, alla fine se in altre partite qualche episodio ci ha penalizzat, stavolta è andata bene. Oggi potevamo segnare, qualche occasione c’è stata. Io ho detto loro che devono calciare in porta appena c’è spazio”.

In effetti per completare la trasformazione della squadra a immagine e somiglianza del proprio mister manca proprio il tiro. La squadra adesso è compatta, ha coraggio, gioca anche uno contro uno senza paura contro avversari che, ricorda Stankovic, hanno obiettivi molto diversi.

Lo Spezia, quart’ultimo resta a otto punti di distanza, ma se i blucerchiati giocheranno così tutte le partite possono provare a sperare. Il prossimo match casalingo di sabato contro il Bologna potrebbe risultare decisivo, visto che lo Spezia invece accoglierà la Juventus.

“Dobbiamo dare la continuità − dice Stankovic − non dobbiamo scendere di livello delle prestazioni iniziato dal 4 gennaio, in futuro dobbiamo fare qualche punto in più. Non si molla, si va avanti senza fare calcoli. non bisogna guardare tra due o tre settimane, la prossima partita è sempre la nostra finale. Noi stiamo bene fisicamente, mentalmente, tatticamente, i ragazzi si rispettano, lottano uno per l’altro, e un po’ più di qualità nelle transizione offensiva, nei passaggi, arriverà con qualche vittoria, anche senza quello sono fiero dei ragazzi. Il gruppo ci crede, è unito e ha preso la forma di un team che è più di una squadra: accettano i propri limiti, si sanno esaltare, tirare fuori il carattere ed essere umili e coraggiosi”. Secondo Stankovic si sta trovando un equilibrio in una situazione non semplice: “Io cerco di isolarli per non farli pentire un giorno di non aver provato a dare tutti se stessi. Nessuno è con noi e non la vive da dentro, io li rispetto molto di più”.

Le immagini di Sampdoria-Inter, posticipo della 22esima giornata di Serie A

Una menzione particolare per Cuisance, che oggi è partito titolare: “Lui è un ragazzo spettacolare, mi avevano detto che era una testa calda e io gli ho detto “Siamo in due”. Lui ha risposto bene, ha tanta qualità. Per me è al 50% delle proprie possibilità fisiche e tecniche, ha visione di gioco tecnica ha tutto e quando migliorerà a livello fisico usciranno le sue doti tecniche. Un bel profilo, mi piace come ragazzo, ha un carattere forte, si applica bene in gruppo e vibra in positivo”.

Sampdoria-Inter 0-0

Sampdoria: Audero, Murillo, Nuytinck, Amione, Zanoli (85′ Paoletti), Cuisance (59′ Sabiri), Winks, Augello, Djuricic (72′ Rincon), Gabbiadini (72′ Murru), Lammers (85′ Quagliarella).

Allenatore: Stankovic

A disposizione: Turk, Ravaglia, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Ivanovic, Rodriguez.

Inter: Onana, Skriniar, De Vrij, Acerbi, Darmian (66′ Dumfries), Barella (66′ Brozovic) , Calhanoglu, Mkhitaryan (90′ Carboni), Gosens (46′ Dimarco), Lukaku (66′ Dzeko), Lautaro Martinez.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Dimarco, D’Ambrosio, Zanotti, Bastoni.

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: Nuytinck, Amione, Lammers (S); Lautaro (I)