Sampdoria, salvezza chimerica con spettro penalizzazione: servono 10 milioni entro il 16 febbraio

Ai tanti spettri che infestano il presente della Sampdoria si aggiunge quello della penalizzazione. Entro il 16 febbraio servono infatti dieci milioni per il pagamento del trimestre di stipendi. Se non venisse rispettata questa scadenza, la squadra di Stankovic potrebbe vedersi ridurre il già esiguo bottino di punti in campionato, appena 9 in venti partite.

Non ci sono dubbi sul fatto che al momento più che quella sul campo al popolo blucerchiato interessi la salvezza della società. Tuttavia, rimanere in Serie A potrebbe aiutare ad attirare possibili acquirenti. Una permanenza nella massima serie che appare chimerica anche senza penalizzazione. Penultimo posto a meno 9 da uno Spezia in discreta salute e con in mezzo il Verona in leggera ripresa. Gli scaligeri hanno staccato di quattro lunghezze la Sampdoria. Inoltre, il dato spaventoso di appena 8 goal segnati in venti partite.

Situazione già di per sé drammatica che potrebbe precipitare a metà febbraio. E il fatto che la Serie B non rappresenti il peggiore degli incubi la dice lunga sul momento del club blucerchiato.