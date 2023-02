Sampdoria Primavera, addio Coppa Italia: passa l’Inter 2-1

Genova. Niente semifinale di Coppa Italia per la Primavera blucerchiata, bloccata ai quarti dall’Inter di Cristian Chivu, che andrà a giocarsi il titolo contro Genoa, Fiorentina e Roma.

Nonostante una buona partenza della Samp (una conclusione di Di Mario distante dai pali e un cross di Migliardi preda del portiere nerazzurro), è poi stata l’Inter a spingere di più (tiri di Pelamatti, Iliev ed Owusu), fino ad arrivare al vantaggio, al 22°, grazie al bulgaro Nikola Iliev, capace di fornire a Curatolo l’assist dell’1-0.

Bravo, al 32°, Scardigno ad uscire in anticipo, per impedire il raddoppio, mentre la reazione blucerchiata si è poggiata su qualche calcio da fermo, come è avvenuto al 37°, quando Migliardi, dalla bandierina, ha cercato Montevago, che tuttavia non ha inquadrato lo specchio.

A rendere la partita ancora più in salita, poco prima dell’intervallo, è arrivato il secondo goal milanese, ad opera di Stankovic, con un sinistro scagliato alle spalle di Scardigno, colpendo al volo un bel cross di Zanotti.

Che il calcio, poi, sia fatto di occasioni, lo attesta il pallone calciato a fil di palo da Montevago, con una bella girata al volo, ad inizio ripresa.

La brillante forma del duo Stankovic-Iliev, si è vista al 50°, con il figlio di Dejan che, con un ampio cambio di gioco, ha trovato il pericoloso bulgaro pronto ad entrare in area ed impegnare il promettente Scardigno.

Di ritorno – in forma – dal Sub-20 Sudamericano, Telasco Segovia ci ha provato, un minuto dopo, con un bel destro a giro, sul quale si è immolato Stankovic, riuscendo a deviare il tiro in angolo.

Rinfrancato dall’occasione propizia, al 58°, ha tentato la conclusione anche Montevago, purtroppo senza inquadrare la porta, come pure è capitato a Segovia, subito dopo, veloce di mente a provarci, ma non preciso nel tiro, finito altissimo.

Il giovane venezuelano si è messo in mostra anche al 70°, con un altro bel tiro, sulla cui ribattuta si è però scatenato un veloce contropiede interista, ad opera di Iliev, che ha finalizzato per Owusu, fermato solo da una tempestiva uscita di Scardigno.

Ripartenza chiama ripartenza ed infatti, sul ribaltamento di fronte, Ntanda ha impegnato severamente Calligaris.

Al 77° la voglia di riaprire il match dei ragazzi di Tufano, è stata premiata da un assist di Chilafi per il bomber Montevago, che ha infilato in rete la palla dell’1-2.

Nicholas Scardigno ha da poco compiuto i 17 anni, ma diventerà un portiere con la P maiuscola, e ne ha dato una prova al 79°, neutralizzando – con un super intervento – una potente conclusione di Sarr. Ed è stato sempre lui a tenere aperta la partita, con una doppia grande parata, all’88°, sempre su Di Maggio.

La ghiotta occasione di acciuffare il pari, è capitata sulla testa di Ntanda all’89°, su corner di Migliardi, ma l’inzuccata del belga congolese, a due passi dalla linea di porta, non è finita in rete… lasciando all’Inter l’accesso alle semifinali.

Queste le formazioni scelte dai due tecnici:

Inter (4-3-3): Calligaris; Zanotti, Stante, Fontanarosa, Pelamatti; Akinsanmiro (54° Di Maggio), Stankovic (83° Grygar), Martini (54° Kamate); Owusu, Curatolo (63° Sarr), Iliev (83° Esposito).



In panchina: Botis, Bonardi, Stabile, Kassama, Biral, Nezirevic, Dervishi.

Sampdoria (3-4-1-2): Scardigno; Peretti, Paoletti, Migliardi; Pozzato (62° Malagrida), Segovia, Uberti (46° Miettinen), Savio (86° Porcu); Pozzato (62° Malagrida), Di Mario (46° Chilafi); Leonardi (62° Ntanda), Montevago.



In panchina: Ragher, Gentile, Villa, Cecchini, Pellizzaro, Straccio, Caruana, Ivanovic, Tozaj.