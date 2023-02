Genova. Anche il pareggio sarebbe stato difficile da digerire per la Sampdoria e soprattutto sarebbe servito a poco. La sconfitta contro il Bologna è ancora più bruciante e devastante dal punto di vista morale. Inutile nascondere che questa era stata indicata come la partita della possibile svolta per rilanciare un campionato e cercare una disperata salvezza. Così non è stato. I blucerchiati hanno fallito le possibilità che gli si sono presentate, a partire da quella del settimo minuto a Gabbiadini. Il calcio di rigore del vantaggio sbagliato da Sabiri ha tagliato le gambe alla squadra che non è stata più in grado di reagire, subendo per l’ennesima volta al 90° la rete di Orsolini.

“Non dobbiamo smettere di giocare − commenta Stankovic − il calcio non smette, ma questa era un’opportunità che dovevamo cogliere. Abbiamo perso, giocheremo il prossimo lunedì a Roma con la Lazio e i ragazzi non devono mollare, so che è difficile”.

Il mister blucerchiato usa metafore chiare: “Giocare sempre all’ultima spiaggia prima o poi ti fa crollare. Io in allenamento li ho visti bene, ma una pietra sopra l’altra alla fine ti schiaccia. Mi dispiace. Di una cosa sono sicuro: continuerò ad allenare questi ragazzi. Se taglio a fette sottili questa partita e mi metto ad analizzarla mi fa ancora più male”.

Nel primo tempo la squadra è apparsa sotto pressione, timida, poco lucida e Stankovic, che aveva optato per Leris al posto del giovane Zanoli che tanto bene aveva fatto contro l’Inter, ha mescolato le carte cambiando modulo e passando al 4-2-3-1 per modificare l’inerzia della partita.

“Ci sono state tante partite in una partita − dice − a mente calda l’Inter ci ha portato tanto emotivamente e fisicamente e si è visto all’inizio della partita. È anche difficile giocare ogni partita con l’acqua alla gola e ogni tanto non è quella la reazione che ti aspetti. Sono d’accordo col detto che se non puoi vincerla non devi perderla. Da quando sono arrivato ci sono episodi che ci hanno penalizzato, che ti indirizzano su una strada che diventa ogni giorno più difficile”.

Stankovic sotto 1-0 e non hai energia devi chiamare qualcuno che ha energia per cambiare l’inerzia della partita ed episodi ci hanno penalizzato.

La paura è un freno? “Non lo so, è tutto un mix di cose: non sei tranquillo, non sei lucido negli stop, non è da loro e hanno la qualità per uscire da situazioni molto più complicate. Dopo cinque minuti passavamo la palla indietro, cercavamo di nasconderci, ma non li giudico. Speravo di portare qualcosa di positivo già nell’intervallo. Volevo cambiare il modulo, volevo sbilanciarmi e poi ho valutato chi ha speso tantissimo. Gabbiadini ha dato tutto, aveva crampi anche sulle sopracciglia. Augello è il nostro quinto, ma l’ho visto un po’ spento. Ho messo giocatori che avevano la gamba e non è bastato. Non voglio accettarlo, ma purtroppo devo. Difenderò i miei ragazzi sino alla fine“.

Le condizioni fisiche precarie di Gabbiadini potrebbero essere la causa del fatto che, pur essendo il rigorista designato, non ha tirato. “Non incido nelle decisioni in quel momento − commenta Stankovic − se era destino il gol lo faceva anche Audero”.

Sampdoria-Bologna 1-2

Reti: 28′ Soriano; 68′ Sabiri (R); 90° Orsolini

Sampdoria: Audero, Murillo (46′ Rincon), Nuytinck, Amione, Leris, Cuisance (65′ Sabiri), Winks, Augello (46′ Murru), Djuricic, Gabbiadini (78′ Rodriguez), Lammers (46′ Zanoli).

Allenatore: Stankovic

A disposizione: Turk, Ravaglia, Oikonomou, De Luca, Ilkhan, Quagliarella, Paoletti.

Bologna: Skorupski, Posch (41′ Kyriakopoulos), Lucumì, Sosa, Cambiaso, Schouten (80′ Medel), Dominguez (80′ Moro), Orsolini, Ferguson, Soriano (66′ Aebischer), Barrow (80′ Raimondo).

Allenatore: Thiago Motta

A disposizione: Bardi, Ravaglia, Lykogiannis, Pyyhtia. De Silvestri.

Arbitro: Irrati di Pistoia

Ammoniti: Amione, Djuricic, Rincon (S); Lucumi (B)

Spettatori: abbonati 14.593 rateo 156.475,86; miniabbonamenti 205, rateo 3.217; paganti 3.676 incasso 56.624