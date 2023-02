Sampdoria: la maledizione dei minuti di recupero colpisce anche la Primavera

Genova. La 20esima giornata del campionato Primavera 1, ha riservato alla Sampdoria la sfida con la capolista Lecce di Pantaleo Corvino, reduce da sei vittorie consecutive e se qualche giovane tifoso dovesse risultare sorpreso da tale exploit, di sicuro non lo sono gli addetti ai lavori, ben consci del fatto che lo scafato direttore sportivo, nel periodo tra il 2003 e il 2005, proprio con la Primavera salentina, ha vinto due scudetti, due Coppe Italia ed una Supercoppa, andando a scovare giovani talenti da campionati esteri, oppure sconosciuti in ambito nazionale.

Non meravigliamoci, quindi, se la prima squadra dei giallorossi naviga in posizioni non procellose e se la Primavera è in vetta alla classifica.

I ragazzi di Tufano, peraltro anche loro in un buon periodo forma, si sono ritrovati sconfitti, all’ultimo secondo, dopo aver dovuto remare, contro corrente, in inferiorità numerica, per l’espulsione di Montevago, reo di aver conteso al portiere avversario un rimpallo, su conclusione di Ivanović, alzando il piede a gamba tesa.

Diciamocelo fuori dai denti, i blucerchiati avrebbero meritato di più, nel match arbitrato da Giuseppe Collu di Cagliari e dagli assistenti Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Leonardo Tesi di Lucca, ma la maledizione dei minuti di recupero ha deciso di colpire anche la Primavera, che era riuscita a portarsi in vantaggio, verso la mezz’ora, quando Malagrida aveva raccolto un lungo corner di Miettinen, scodellando ancora la palla in area, dove una serie di ponti aerei di Cecchini e Ivanović, avevano consentito a Montevago di sbloccare il risultato (1-0).

In precedenza, in ogni caso, la formazione giallorossa di Coppitelli aveva messo in mostra due esterni alti di notevole profilo (il danese Jeppe Corfitzen ed il finlandese Henri Salomaa), oltre a due mezz’ali altrettanto valide, quali il regista rumeno Cetalin Vulurare l’albanese/kosovaro Medon Berisha, proprio colui che al 95° regalerà i tre punti al Lecce.

Prima del vantaggio del Doria, vi è stata un’occasione per parte… In particolare, al 14°, Salomaa è andato via di prepotenza sulla fascia e ha messo al centro una pericolosa palla per Berisha, la cui conclusione al volo ha sfiorato l’incrocio, mentre la bella azione di replica della Samp, in effetti, è stata vanificata da un offside.

Al 33° il rosso anglo irlandese Ed McJannet ha affondato il tackle in scivolata su Villa, costringendo i blucerchiati a giocare in dieci, prima che l’ex interista alzasse bandiera bianca, sostituito da Peretti.

Prima di andare al riposo, al 42°, il centravanti danese, Marco Bruhn, ha avuto la possibilità di pareggiare i conti, pescato in area dal terzino sinistro Patrick Dorgu (doppia nazionalità danese nigeriana), ma la sua incornata ha sorvolato la traversa, difesa da Tantalocchi.

Voglioso di recuperare il risultato, dopo l’intervallo, il Lecce si è presentato, in anticipo, sul terreno di gioco, col ceco Daniel Samek al posto dell’ammonito McJannet e già al 49° l’ex Lyngby,Corfitzen, ha costretto Tantalocchi alla super parata della domenica.

Il portiere doriano ha potuto solo soffiare sulla palla, al 57°, quando Salomaa, con una liftata punizione dal limite, ha fatto la barba all’incrocio dei pali, ma quando, invece, due minuti dopo Porcu (bella prestazione) ha crossato una palla d’oro in mezzo all’area, su cui si è avventato Malagrida, è venuto naturale pensare al raddoppio… ed invece il portiere rumeno, Alexandru Borbei, in due tempi, ha fatto il miracolo di impedire.

Dal possibile 2-0 all’1-1, la strada è stata breve, perché i salentini hanno preso coraggio e nel giro di due minuti (dal 69° al 71°) hanno prima sfiorato la rete con il solito Salomaa (colpo di testa alto su cross dello spagnolo Pol Muñoz) e poi costretto Tantalocchi ad un’altra importante parata, su tiro dal limite di Samek.

Tanto va la gatta al lardo… che sul successivo calcio d’angolo, il subentrato Rareș Burnete, ha anticipato Montevago sul primo palo, incornando la sfera in rete (nono goal stagionale per il rumeno).

La Samp ha dimostrato di avere carattere e di voler vincere la partita, prima con una sponda di Chilafi per Porcu (tiro fuori di non molto) e poi, al 75°, con una dirompente azione ‘coast to coast’ di Ivanović (bravo a battersi da solo contro la coppia centrale leccese, formata dal rumeno Răzvan Paşcalău e dallo svedese bosniaco Emin Hasić), sulla cui conclusione rimpallata da un difensore ha cercato di avventarsi Montevago, in contrasto col portiere avversario, al punto da indurre il direttore di gara a mostrargli il rosso.

Ancorché in dieci, i ragazzi di Tufano hanno cercato di ribattere colpo su colpo, come ad esempio al 79, quando sempre Ivanović, con una sponda, ha mandato al tiro Di Mario (di poco sopra la traversa), ma l’inferiorità numerica pesa, quando devi affrontare giocatori come Berisha, Vulturar, Salomaa e Brunete (nel frattempo Corfitzen era stato sostituito dall’italo albanese Dario Daka), tant’è che il Lecce ha avuto due nitide occasioni, all’80° e 85° e quando poi tutti pensavano di avercela fatta, a recupero in pratica ultimato, un fallo di Chilafi su Dorgu, al limite dell’area laterale destra dell’area di rigore, ha consentito a Berisha di trovare la rete sul secondo palo, infilando la sfera in una fitta selva di gambe…

Tanto amaro in bocca e i tre punti al festante Lecce, un’autentica multinazionale assemblata da Pantaleo Corvino, che tanto per completare la rosa giallorossa, oltre ai molti stranieri citati in cronaca, annovera anche il tedesco Mathis Bruns, il lituano Esmilis Kausinis, il norvegese Bo Åsulv Hegland, lo svedese Sammi Davis, lo sloveno Tom Kljun, il franco algerino Noham Abdellaoui e il franco marocchino Adam Gueddar…

Questo per dire che non è quella odierna una sconfitta che deve intaccare il morale, l’obiettivo della Primavera blucerchiata, di quest’anno, non sono i play off, ma l’evitare i play out… quindi, da domani, tutti concentrati per la sfida di domenica prossima col Sassuolo.

Queste le formazioni odierne:

Sampdoria (3-4-1-2): Tantalocchi; Villa (38° Peretti), Aquino, Miettinen; Porcu, Uberti, Cecchini, Di Mario; Malagrida (63° Chilafi); Ivanović, Montevago.

In panchina: Gentile, Scardigno, Peretti, Straccio, Savio, Pozzato, Chilafi, Ntanda, Leonardi, Tozaj.

Lecce (4-3-3): Borbei, Muñoz, Paşcalău, Hasić, Dorgu; Vulturar, Mcjannet (46° Samek), Berisha; Corfitzen (73° Daka), Bruhn (53° Brunete), Salomaa.

A disposizione: Leone, Bruns, Ciucci, Hegland.