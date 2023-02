Sampdoria: Giovanni Invernizzi nominato miglior responsabile settore giovanile, alla XIII edizione del Premio ‘Andrea Fortunato’

Genova. L’ottimo lavoro di Giovanni Invernizzi, responsabile dell’Academy blucerchiata, è stato riconosciuto, dalla fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate (Salerno), con l’attribuzione della nomina di miglior Responsabile Settore Giovanile, nell’ambito della XIII edizione del Premio “Andrea Fortunato – Lo Sport è Vita”, assegnatogli, in pompa magna, nel Salone d’Onore del CONI di Roma.

Mai premio fu più meritato di quello ottenuto da Invernizzi, costretto da anni a fare ricorso a tutta la sua fantasia (e a quella dei suoi collaboratori in staff, leggi soprattutto Felice Tufano, che poi fa crescere sul campo le sue intuizioni), per arricchire la ‘cantera’ della Sampdoria di ragazzi che abbiano prospettive di arrivare nel mondo dei professionisti.

E grazie anche all’arrivo di Stanković, che i risultati si stanno vedendo, anzi toccando con mano, nel veder buttare in mischia, dal mister serbo e contro l’Inter, un giovane di ottime prospettive, quale è Flavio Paoletti e portare in panchina, oltre agli ormai collaudati Lorenzo Malagrida e Gerard Yepes Laut, la giovane punta Mihailo Ivanović, dopo che, in precedenti partite, aveva lanciato Daniele Montevago, come centravanti titolare.

In prospettiva, dunque, migliori chance per i giovani (bisogna onestamente riconoscere anche per le difficili problematiche aziendali), rispetto agli ultimi anni, quando tanti ragazzi sono stati mandati ‘a farsi le ossa’, in prestito, in società predisposte – per forza di cose – a privilegiare i giocatori di loro proprietà.

E’ il caso dei vari Leonardo Benedetti (Bari), Simone Giordano (Ascoli), Lorenzo Di Stefano (Gubbio), Matteo Stoppa (Vicenza), Marco Delle Monache (Pescara), Emanuel Ercolano (Turris), Felice D’Amico ed Erik Gerbi (Pro Sesto), Ivan Saio e Marco Bontempi (Arzignano Valchiampo), Marco Somma e Giovanni Bonfanti (Pontedera), Alfonso Sepe (San Donato Tavarnelle), Antonio Metlika (Sangiuliano City), Mattia Vitale (Catania) e proprio di questi giorni il trasferimento temporaneo di Simone Trimboli al Ferencváros.

Tutti giovani di prospettiva, come lo stesso Telasco Segovia, reduce da un positivo Sudamericano Sub-20 e come quelli che il gran lavoro di Felice Tufano sta plasmando anche quest’anno.

A tal riguardo, come non più tardi di quattro giorni fa, abbiamo azzeccato la chiamata fra i grandi di Mihailo Ivanović, adesso ci piace sbilanciarsi sul futuro, oltre che di quelli già citati, di ragazzi quali Simone Leonardi e Samuli Miettinen, come pure ci ha positivamente colpito (nei pochi minuti che ha potuto giocare, prima di un guaio muscolare), l’altro finnico arrivato a gennaio, Arttu Lötjönen.

Ovvio che tutto questo è subordinato alle spinose vicende societarie, per le quali è d’obbligo sperare che non pregiudichino un progetto giovanile che – comunque – sin’ora ha sempre dato soddisfazione, per merito appunto a Giovanni Invernizzi e grazie a Felice.Tufano, che anche quest’anno, sia pur con ridotte risorse, si sta facendo rispettare anche nei confronti di squadre più blasonate ed attrezzate.