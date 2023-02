Genova. Punto prezioso per il morale della Sampdoria, che esce dal Ferraris sotto gli applausi scroscianti del proprio pubblico per lo 0-0 contro l’Inter. Una partita in cui la squadra di Stankovic ha davvero gettato il cuore oltre l’ostacolo non rinunciando a provare a vincerla. L’occasione più ghiotta forse quella di Gabbiadini nella ripresa: colpo di testa su corner al 59′, mentre nel primo tempo Lammers aveva provato un colpo di tacco da distanza ravvicinata al 33′. L’Inter, dal canto suo, ha sprecato moltissimo e dato prova di nervosismo, soprattutto Barella e Lukaku hanno battibeccato tra loro. Audero è stato determinante nell’impedire ad Acerbi la rete della beffa nel recupero, deviando il gran tiro sulla traversa.

Buona la prova dei due giovani Cuisance e Zanoli e grande sacrificio di tutti, attaccanti compresi, pronti a difendere il risultato. Cresciuto in modo esponenziale Nuytinck col passare dei minuti dopo un inizio non facile, ma stasera è davvero difficile trovare qualcuno che non ha dato tutto e anche di più.

95′ Finisce così!



94′ Incredibile errore di Lautaro che si inciampa quasi sul pallone e consente alla difesa doriana di intervenire

93′ Cross di Dimarco, Dzeko sbaglia il colpo di testa e mette fuori

guarda tutte le foto 9



Le immagini di Sampdoria-Inter, posticipo della 22esima giornata di Serie A

92′ Miracolo di Audero! L’Inter non trova spazio e allora ci prova Acerbi con un gran tiro dalla distanza che il portiere blucerchiato vola a togliere da sotto la traversa e si fa aiutare dal legno. Sugli sviluppi del calcio d’angolo nulla di fatto

90′ Saranno cinque i minuti di recupero

90′ Cambio nell’Inter entra Carboni per Mkhitaryan

87′ Subito Quagliarella! Tiro cross che attraversa l’area piccola senza che nessuno riesca a intervenire dopo aver conquistato palla su errore di Dumfries

85′ Doppio cambio nella Samp: dentro Quagliarella per Lammers e Zanoli per Paoletti

84′ Ammonito anche Lammers

83′ Sponda di Dzeko per Calhanoglu, destro dal limite che si spegne a meno di un metro dal palo alla sinistra di Audero, che era rimasto quasi immobile.

81′ Occasione sprecata dalla Sampdoria, c’era una prateria per Lammers, che si fa circondare da quattro avversari e appoggia per Zanoli, ma la palla di ritorno è in profondità e non sul corpo come chiedeva l’attaccante.

79′ Punizione di Dimarco di poco alta sopra la traversa

78′ Ammonito Amione per fallo su Lautaro

78′ Respinta della difesa doriana, la palla arriva a Calhanoglu che prova il tiro, Audero blocca a terra

72′ Arriva il momento di Rincon per Djuricic e di Murru per Gabbiadini, ora Sabiri gioca più avanzato

66′ Triplo cambio nell’Inter: fuori Darmian dentro Dumfries, fuori Barella dentro Brozovic e fuori Lukaku dentro Dzeko

65′ Palla malamente persa da Djuricic, ma l’Inter non ne approfitta sbagliando la misura di un facile passaggio che mette in difficoltà Dimarco

65′ Altro corner guadagnato dalla Sampdoria, il Ferraris è una bolgia

64′ Ammonizione per Lautaro che strattona Djuricic in ripartenza

60′ Ci prova Dimarco su cross di Darmian: tiro al volo sull’esterno della rete

59′ Occasione Samp: battuto il calcio d’angolo, colpo di testa di Gabbiadini e palla fuori di poco

59′ Cambio nella Sampdoria, entra Sabiri per Cuisance

58′ Corner guadagnato dalla Sampdoria

52′ Ammonito Nuytinck, intervento in scivolata su Darmian

51′ Ripartenza rapida doriana con cross basso in mezzo di Lammers per Gabbiadini, tocco lieve per indirizzare sul secondo palo. Palla fuori

48′ Altro corner per l’Inter propiziato da un colpo di testa di Gabbiadini, che non vuole rischiare, ma sugli sviluppi la Sampdoria guadagna una rimessa dal fondo

47′ Cross di Barella dalla destra, Zanoli mette in angolo

46′ Si riparte con l’Inter che sostituisce Gosens con Dimarco

A metà gara nella Sud sono comparsi due striscioni: “Vattene” e “Ferrero: basta parole, sei solo un buffone”. In giornata girava voce di un arrivo allo stadio di Massimo Ferrero per guardare la partita.

Primo tempo che si conclude sullo 0-0 tra Sampdoria e Inter. Neroazzurri (oggi in maglia gialla) che hanno sprecato diverse occasioni per passare in vantaggio a partire da quella di Lukaku al secondo minuto, ma anche i blucerchiati avrebbero potuto fare qualcosa di più soprattutto in ripartenza. Il tentativo di tacco di Lammers al 33′ avrebbe potuto avere altra fortuna. Dopo un inizio parecchio difficile la squadra di Stankovic ha tamponato il più possibile mantenendo lo zero a zero e dando l’impressione di poter dare comunque fastidio alla formazione seconda in classifica. La squadra di Stankovic comunque sta mantenendo un atteggiamento grintoso anche se a volte c’è troppa distanza tra i reparti e l’Inter ci va a nozze. Solo nel finale si è vista un po’ di stanchezza soprattutto in Winks che ha dei clienti non facili dalle sue parti.



45′ Un minuto di recupero

43′ Proteste doriane per un presunto fallo non fischiato su Cuisance che avrebbe consentito alla Sampdoria di battere un calcio piazzato da posizione interessante

37′ Calcio piazzato di Calhanoglu, colpo di testa di Gosens sul primo palo, pallone fuori di un soffio

33′ Bella azione della Sampdoria sulla destra con cross di Zanoli per Lammers: colpo di tacco ravvicinato che però non sorprende Onana

28′ Altro tiro dell’Inter: Calhanoglu per Skriniar, mira imprecisa e palla sul fondo

27′ Gioco fermo, Mkhitaryan sanguina dal braccio, Maresca lo invita a farsi bendare

26′ Cross verso il centro dell’area dove c’è Lukaku, colpo di testa no look alto sopra la traversa

20′ Altra occasione per l’Inter, dopo un’azione prolungata e un tentativo dal centro dell’area fallito da Lautaro che non riesce a calciare, la palla arriva a Darmian: diagonale potente sopra la traversa

17′ Discesa di Augello che non osa un lancio tra le linee dell’Inter dove era pronto a scattare Lammers, palla a Cuisance che tenta il tiro da fuori area, blocca Onana

12′ Calhanoglu si accentra e tenta il tiro che termina di pochissimo a lato, anche qui troppo facile arrivare alla conclusione per il centrocampista

12′ Grande recupero di Amione su Barella, il difensore blucerchiato ruba un pallone sbucando alle spalle del giocatore interista salvando un potenziale pericolo

10′ Nulla di fatto su corner, è Lukaku piazzato sul primo palo a spazzare via

9′ Cross di Augello dalla sinistra, ma Darmian devia in angolo

7′ Punizione di Cuisance verso il centro dell’area respinta coi pugni da Onana.

5′ Altro tiro dell’Inter, stavolta è Lautaro a provare un destro in caduta, palla tra le braccia di Audero. Inter che riesce a superare i difensori doriani con grande facilità

2′ Prima occasione Inter: Lukaku, servito da Barella, si gira in area di rigore e tira, Audero in due tempi devia sopra la traversa

1′ Si parte con palla all’Inter, in maglia gialla oggi, che attacca verso la Sud

Osservato un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Le squadre in campo sono state accolte da uno striscione esposto in Gradinata Sud: “Finché i tifosi della Sampdoria canteranno, non ci saranno problemi per il futuro”.

Prima del fischio d’inizio l’ex doriano David Platt è entrato in campo e salutato i tifosi con una maglia numero nove tra le mani. Il centrocampista inglese ha giocato nella Sampdoria dal 1993 al 1995 per 55 presenze e 17 gol, vincendo la Coppa Italia.

Cuisance e Zanoli dal primo minuto la scelta di Stankovic per la partita Sampdoria-Inter, ultimo match della 22esima giornata di Serie A. In campo anche la coppia Gabbiadini-Lammers con Djuricic.

Ecco le formazioni in campo.

Sampdoria: Audero, Murillo, Nuytinck, Amione, Zanoli (85′ Paoletti), Cuisance (59′ Sabiri), Winks, Augello, Djuricic (72′ Rincon), Gabbiadini (72′ Murru), Lammers (85′ Quagliarella).

Allenatore: Stankovic

A disposizione: Turk, Ravaglia, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Ivanovic, Rodriguez.

Inter: Onana, Skriniar, De Vrij, Acerbi, Darmian (66′ Dumfries), Barella (66′ Brozovic) , Calhanoglu, Mkhitaryan (90′ Carboni), Gosens (46′ Dimarco), Lukaku (66′ Dzeko), Lautaro Martinez.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Dimarco, D’Ambrosio, Zanotti, Bastoni.

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: Nuytinck, Amione, Lammers (S); Lautaro (I)