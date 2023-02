Sampdoria Futsal, le prime parole di mister De Jesus: “Con Mestre sarà una grande partita”

Genova. Si chiude una settimana molto particolare in casa Sampdoria: l’esonero di mister Cipolla con la squadra affidata a Hugo de Jesus, le parole del presidente Matteo Fortuna a spiegare i motivi di questa decisione improvvisa e, sullo sfondo, una sfida da preparare al meglio contro un avversario complicato come il Città di Mestre. “Il clima nello spogliatoio è buono – assicura proprio mister De Jesus – Non è stata ovviamente una settimana come tutte le altre ma devo dire che già da martedì i ragazzi si sono tutti messi in gioco, allenandosi bene e continuando con la giusta intensità. Sono convinto che domani (25 febbraio) faremo una bella partita e che continueremo a portare avanti il bel gioco e i risultati che ci hanno accompagnato fin qui”.

In settimana, come detto, sono arrivate anche le parole del presidente Fortuna a sgombrare il campo da congetture e illazioni che qualcuno stava facendo intorno alla squadra, alla società e alla decisione presa. Il numero uno blucerchiato ha speso parole chiare nei confronti del nuovo tecnico, dicendo che “non sarà un traghettatore” ma che anzi ha la piena fiducia. “Ho chiaramente parlato molto col presidente che mi ha chiesto di prendermi questa responsabilità ma mi ha anche lasciato tranquillo per affrontare questo nuovo ruolo. Conosco bene la società, conosco i giocatori e ovviamente questo mi mette nelle condizioni di lavorare serenamente. Sono molto contento”.

Il Città di Mestre è una squadra che, dopo un inizio difficile, ha trovato le giuste misure arrivando addirittura ad agganciare il terzo posto. Alcuni giocatori li conosciamo molto bene, peraltro. “Troveremo un avversario che ha grandi valori e che, dopo un inizio complicato, ha trovato continuità di risultati. Mi aspetto una partita difficile, un po’ come tutte quelle che abbiamo sempre giocato contro il Città di Mestre, a partire dallo scorso anno. E’ la quarta sfida contro di loro e sono certo che sarà una grandissima partita”.