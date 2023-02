Sampdoria Futsal, esonerato mister Cipolla: al suo posto Hugo de Jesus

Genova. Termina l’avventura sulla panchina blucerchiata per Francesco Cipolla, la Sampdoria Futsal ha infatti comunicato di aver esonerato l’allenatore arrivato a Genova nell’ottobre del 2021.

“La società desidera ringraziare il tecnico per la dedizione e per l’impegno dimostrati e gli augura le migliori fortune per il futuro della sua carriera”, queste le parole del club che annuncia il nuovo tecnico: sarà Hugo de Jesus, già nella giornata di oggi dirigerà il primo allenamento.

De Jesus prende in consegna una squadra seconda in classifica nel girone A della Serie A, a quota 52 punti, – 7 dalla capolista Olimpia Verona. Vittoria per i blucerchiati nell’ultimo turno con il Leonardo Calcio a 5, quando si sono imposti per 4 a 0, rialzando la testa dopo la delusione della scorsa settimana in Coppa Italia, uno degli obiettivi stagionali. Dopo un match combattutissimo, a fermare la corsa dei genovesi, ad un passo dalla Final Four, era stata proprio la Leonardo.