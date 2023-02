Sampdoria. Ecco Jesé Rodriguez: ufficiale l’innesto dell’ex Real Madrid e Paris Saint-Germain

Arriva dal mercato degli svincolati il nuovo innesto per l’attacco della Sampdoria. Sulla scia di Winks, ecco Jesé Rodriguez: anche per il centrocampista spagnolo un passato con casacche di livello internazionale come quelle di Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Rodriguez (nello scatto tratto dal sito ufficiale) è un classe 1993. Ha giocato la prima parte di stagione con la formazione turca dell’Ankaragücü, realizzando due reti nelle quattordici partite disputate.

Nella sua carriera, anche la maglia della nazionale spagnola vestita fino all’Under-21.