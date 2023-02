Sampdoria-Bologna LIVE (1-1). Sabiri si fa parare il rigore del raddoppio

Genova.

87′ Ancora un calcio d’angolo per il Bologna, sempre Nuytinck con la testa respinge il cross di Ferguson

86′ Tentativo dalla distanza di Moro, la schiena di Nuytinck devia la palla in corner

85′ Corner per il Bologna: è Murru a evitare guai. Sulla battuta di Orsolini Audero esce col pugno. Il Bologna tiene ancora palla, ma alla fine è la SAm a uscire in ripartenza

80′ Triplo cambio nel Bologna: fuori Barrow per Raimondo; Dominguez per Moro e Schouten per Medel.

78′ Ultimo cambio nella Samp: fuori Gabbiadini, dentro Jese Rodriguez

76′ Rinvio di Nuytinck che sbatte su Zanoli, palla in corner per il Bologna. Angolo non sfruttato che si conclude con il fuorigioco di Barrow

72′ Sabiri di nuovo sul dischetto, ma stavolta il rigore è parato da Skorupski! Tuffo del portiere a sinistra e respinta. Il marocchino tenta di arrivare sul pallone, ma compie un fallo sul portiere

70′ Altro calcio di rigore fischiato da Irrati per un fallo di mano di Sosa del Bologna, incredibile! Il giocatore in scivolata si porta via il pallone con la mano.

68′ Sul dischetto si presenta Sabiri e non sbaglia! Skorupski si tuffa alla propria sinistra e si vede passare il pallone accanto, centrale. Pareggio blucerchiato

67′ Calcio di rigore per la Sampdoria: fallo di Lucumi su Gabbiadini

66′ Nel Bologna esce Soriano per Aebischer

65′ Altro cambio nella Samp: fuori Cuisance per Sabiri

64′ Discesa di Orsolini in area di rigore, alla fine Winks mette in corner. Batte lo stesso Orsolini tra le braccia di Audero

61′ Giallo per Lucumi (fallo su Leris)

61′ Rincon sbaglia un anticipo, il Bologna si invola e il tiro dalla distanza di Barrow finisce tra le braccia di Audero

59′ Ammonito Rincon che ha fermato Schouten

56′ Corner guadagnato dal Bologna: il tiro di Ferguson è deviato da Rincon, ma Samp sbilanciata con Cuisance che torna al posto di Leris

55′ Cuisance per Gabbiadini, l’attaccante spalle alla porta tenta di girarsi e poi finisce a terra. Non c’è nulla per Irrati

53′ Ancora gioco fermo per un problema a Lucumi, fischi del pubblico e ancora la barella che entra e poi non serve

51′ Orsolini spreca una potenziale palla gol stoppando male la sfera. Era in corsa praticamente solo davanti ad Audero

51′ Tentativo di Gabbiadini, palla altissima

46′ Triplo cambio nella Sampdoria: dentro Zanoli per Lammers, Murru per Augello e Rincon per Murillo. Si riparte con palla al Bologna. Gabbiadini ora è l’unica punta, supportato da Cuisance e Djuricic

Sampdoria sotto di un gol alla fine del primo tempo contro il Bologna al Ferraris. La rete dalla distanza dell’ex Soriano (convalidata dopo un iniziale annullamento per una sospetta posizione di fuorigioco lontano dalla palla, anche se in area di rigore) per ora condanna i blucerchiati, che avrebbero potuto andare in vantaggio al 7′ con Gabbiadini. L’attaccante però alza troppo la mira nello scavalcare Skorupski in uscita disperata. Partita giocata con un po’ di nervosismo dagli uomini di Stankovic, già ammoniti Amione e Djuricic.

47′ Ammonito Djuricic, fallo su Dominguez

46′ Ci prova Cuisance, ma la palla non scende a sufficienza e termina di poco sopra la traversa

45′ Cinque minuti di recupero

45′ Fallo su Gabbiadini, c’è spazio per provare il tiro in porta. La distanza non è proibitiva

43′ Ammonizione per Amione che atterra Orsolini

41′ Entra Kyriakopoulos per l’infortunato Posch

40′ Posch è di nuov a terra e chiede il cambio, fischi dallo stadio per la perdita di tempo

38′ Gioco ancora fermo perché Posch è a terra nella propria area, arriva la barella ma il giocatore si rialza

30′ Attenzione il gol viene convalidato, la posizione di Schouten non era determinante.

28′ Bologna in vantaggio con Soriano, che capitalizza dalla distanza una sponda di Barrow, ma l’arbitro annulla per possibile fuorigioco di rientro. C’è però un check del var. Irrati va a vederlo.

27′ Posch raccoglie una respinta di testa di Murillo e tenta il tiro di controbalzo. C’è la deviazione di Amione: corner

26′ Tentativo di Orsolini da fuori area col sinistro dopo essersi accentrato. Audero blocca a terra

25′ Girata di Lammers spalle alla porta a due passi da Skorupski. Il portiere del Bologna blocca in presa alta

19′ Colpo di testa di Barrow fermato ancora da Nuytinck

18′ Soriano guadagna un corner: sul fondo gira verso il centro dell’area trovando il piede di Nuytinck

18′ Fasi di possesso palla alternato senza troppi scossoni

11′ L’arbitro ferma il gioco per consentire i soccorsi a Dominguez, fischi perché la Sampdoria stava creando un’azione d’attacco

10′ Cambiaso supera Leris e va sul fondo, tiro-cross bloccato da Audero

8′ Sul rovesciamento di fronte Ferguson gira a rete rasoterra troppo debole per impensierire Audero.

7′ Che occasione divorata dalla Sampdoria! Gabbiadini si trova solo davanti a Skorupski, che tenta l’uscita disperata: palla a scavalcare il portiere troppo alta. Fuori.

2′ Primo tiro in porta della Samp, è di Gabbiadini dopo un’azione sulla destra. Tentativo di diagonale in area di rigore che Skorupski para in tuffo

1′ Partiti. Palla alla Sampdoria che attacca verso la Nord. Bologna in maglia gialla.

Leris al posto di Zanoli, per il resto la formazione che ha pareggiato lunedì scorso contro l’Inter è stata confermata per l’anticipo di oggi al Ferraris tra Sampdoria e Bologna. Blucerchiati alla ricerca disperata di punti e di un po’ di continuità dopo i due pareggi consecutivi.

Sampdoria: Audero, Murillo (46′ Rincon), Nuytinck, Amione, Leris, Cuisance (65′ Sabiri), Winks, Augello (46′ Murru), Djuricic, Gabbiadini (78′ Rodriguez), Lammers (46′ Zanoli).

Allenatore: Stankovic

A disposizione: Turk, Ravaglia, Oikonomou, De Luca, Ilkhan, Quagliarella, Paoletti.

Bologna: Skorupski, Posch (41′ Kyriakopoulos), Lucumì, Sosa, Cambiaso, Schouten (80′ Medel), Dominguez (80′ Moro), Orsolini, Ferguson, Soriano (66′ Aebischer), Barrow (80′ Raimondo).

Allenatore: Thiago Motta

A disposizione: Bardi, Ravaglia, Lykogiannis, Pyyhtia. De Silvestri.

Arbitro: Irrati di Pistoia

Ammoniti: Amione, Djuricic, Rincon (S); Lucumi (B)

Spettatori: abbonati 14.593 rateo 156.475,86; miniabbonamenti 205, rateo 3.217; paganti 3.676 incasso 56.624