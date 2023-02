Sampdoria, Audero “parata” per il futuro: rinuncia in toto allo stipendio di dicembre

Emil Audero sarà per sempre ricordato dai tifosi della Sampdoria per il rigore parato lo scorso anno al minuto ’96 a Criscito in uno dei derby più drammatici della storia recente, con le due squadre impelagate nella lotta per evitare la retrocessione. Ma in questa stagione ancora più tribolata per i colori blucerchiati è il gesto “fuori dal campo” a stringere ancora di più piazza e portiere. Audero si è spinto oltre quanto scelto dai suoi compagni: la mensilità di dicembre per lui non sarà tramutata in bonus.

L’estremo difensore scuola Juventus si conferma quindi sempre di più leader non soltanto tecnico ma anche carismatico di uno spogliatoio che pare essersi compattato sotto la guida Stankovic e a seguito di un mercato condotto con intelligenza vista la penuria di risorse a disposizione.

L’estremo difensore era tra l’altro al centro dell’interesse del Nottingham Forest, ma ha scelto di non abbandonare la nave, che ora dovrà provare a issare le vele fin da subito: scoglio da superare il Bologna dell’ex Genoa Thiago Motta.