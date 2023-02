Rugby, torna in campo la Serie A: Cus Genova e Pro Recco a caccia di punti salvezza

Genova. Dopo una prima pausa concomitante al Sei Nazioni giocato a Roma fra l’Italia e la Francia, ritornano in campo le squadre della Serie A. Domenica, dopo due mesi di assenza, il CUS Genova ritrova al CarliniBollesan il proprio appassionato pubblico, che potrà rivedere i propri beniamini affrontare il CUS Milano, team neopromosso che viaggia a suon di risultati di prestigio.

Per gli universitari genovesi non ci sono alternative alla vittoria, in quanto per evitare la retrocessione urge incamerare punti qualità anche con avversari di livello tecnico superiore alla media.

Stesso discorso, logicamente, vale anche per l’Aircom Recco, che occupa il fanalino di coda del Girone 1, e l’insidiosa trasferta di Noceto non si presenta tra le più facili da affrontare.

In pausa il Campionato Nazionale di Serie B, mentre prosegue il cammino, anche se solo in parte, la Serie C. Prosegue l’attività nelle categorie giovanili, con un interessante Festival Regionale dedicato agli Under 15.

SERIE A – GIRONE 1 (II di RITORNO) domenica h. 14,30

CUS Genova – CUS Milano (Carlini-Bollesan di Genova arb. Vagnarelli D.)

Noceto – AIRCOM Recco (Capra di Noceto arb. Bruno L.)

A.S.R. Milano – PROBIOTICAL I Centurioni

Parabiago – Biella

TK Group VII Torino – Parma

Amatori Alghero in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 41, I Centurioni 38, Noceto 36, CUS Milano 33, Parma 32, Biella e A.S.R. Milano 29, VII Torino 27, Alghero 17, CUS Genova 7, Pro Recco 5.

SERIE C PROMOZIONE – GIRONE 4 (recupero) dom. h. 14,30

Stade Valdotain – Biella/B (Sarre)

CLASSIFICA: Rho punti 25, San Mauro 15, Stade Valdotain 14, DR Ferroviaria Spezia 12, Volpiano 10, Rivoli 9, Biella/B 6, Province dell’Ovest punti 1.

SERIE C LIGURIA/PIEMONTE POULE 1 (IV di ANDATA) COPPA MARE E MONTI – domenica

Alessandria – Amatori Genova (h. 14,30 DLF di Alessandria arb. Barrafranca F.)

CUS Genova/B – UR Riviera (h. 11,30 Carlini-Bollesan di Genova arb. Grondona M.)

Lions Tortona – CUS PO (h. 14,30 Comunale di Alluvioni Cambiò arb. Chiarle R.)

CLASSIFICA: CUS Genova punti 14, Tortona e CUS PO 9, Amatori Genova 7, UR Riviera 6, Alessandria punti 0.

UNDER 19 GIRONE 1 (VIII GIORNATA) dom. h. 12,30

UR Riviera – Unione Monferrato (Pino Valle di Imperia arb. Kamili J.)

Moncalieri – Pro Recco (Giacomelli di Moncalieri arb. Fasciolo D.)

NRG Collegno – Amatori Genova (Certezza di Grugliasco arb. Sardino A.)

Biella – VII Torino

U.R.P. Alessandria in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato (*) punti 30, VII Torino (*) 25, Biella (**) 20, Pro Recco (**) 15, Moncalieri 14, Amatori Genova (*) 12, UR Riviera (*) e U.R.P. Alessandria 3, NRG Collegno (*) – 3. (*): gare in meno

UNDER 17 INTERREGIONALE ZONA 2 GIRONE 1 (II di RITORNO)

Lainate – Amatori Genova (sab. h. 16,00 Mandela di Lainate arb. Chiaromonte R.)

CUS Torino – Amatori&Union Milano (sab. h. 18,00 Albonico di Grugliasco arb. Smiraldi V.)

Province dell’Ovest – Parabiago (dom. h. 12,30 Marchesani di Calvari arb. Anselmi M.)

San Mauro – Unione Monferrato (sab. h. 17,00 D’Altorio di San Mauro T.se arb. Costa Laja G.)

CLASSIFICA: Amatori&Union Milano punti 40, Province dell’Ovest 28, CUS Torino e Parabiago 23, Amatori Genova 20, San Mauro 16, Unione Monferrato 13, Lainate punti 1.

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (III di RITORNO) DOMENICA H 11,00

UR Riviera – CUS Genova (Pino Valle di Imperia arb. Poggi D.)

Savona – Province dell’Ovest/B (Fontanassa di Savona arb. Cassinelli I.)

CLASSIFICA: CUS Genova punti 29, Province dell’Ovest/B 13, U.R.P. Alessandria 10, Savona 8, UR Riviera punti 7.

UNDER 15 FESTIVAL REGIONALE – classe 2008

SABATO 10 FEBBRAIO DALLE ORE 10,00

Stadio Carlini-Bollesan di Genova

RAGGRUPPAMENTI UNDER 7/9/11

UNDER 7/9/11 SABATO 11 FEBBRAIO ore 10:30 c/o il Campo Pino Valle di Imperia (org. Imperia Rugby) Società Iscritte: Imperia, CFFS Vespe Cogoleto, Province dell’Ovest, Reds, Rugby Fun, Sanremo e Savona

UNDER 7/9 SABATO 11 FEBBRAIO ore 14:00 c/o il Campo Pieroni di La Spezia (org. RC Spezia) Società Iscritte: RC Spezia, Apuani Massa, CUS Genova, Superba

UNDER 11 SABATO 11 FEBBRAIO ore 15:00 c/o il Campo Pieroni di La Spezia (org. RC Spezia) Società Iscritte: RC Spezia, Apuani Massa, CUS Genova, Superba