Rugby, Serie A. Cus Genova in scena a Noceto, riposa la Pro Recco

Genova. Nell’ultimo fine settimana del mese di febbraio il programma della palla ovale regionale mette in campo tutte le categorie disponibili. Si giocherà fra sabato e domenica su tutti i campi sportivi disponibili.

In Serie A il Recco sfrutterà questa domenica come riposo programmato, mentre il CUS Genova sarà di scena a Noceto. E mentre in futuro lo stesso CUS Genova e la Pro Recco saranno costretti a combattere per la salvezza dalla retrocessione, il Savona, dopo la nuova affermazione sul Piacenza, vive momenti positivi considerando che lo stesso team è esordiente in questo campionato. I biancorossi del ponente anticipano a sabato pomeriggio l’impegnativa trasferta in Sardegna per affrontare l’Amatori Capoterra.

Prosegue la fase promozione della Serie C, riposa invece l’Interregionale, e nelle categorie dedicate alle giovanili vari sono gli appuntamenti di richiamo.

SERIE A GIRONE 1 (IV di Ritorno) domenica h. 14,30

Noceto – CUS Genova (Campo Capra di Noceto arb. Arnone F.)

A.S.R. Milano – Parma

Parabiago – CUS Milano

Amatori Alghero – Biella

TK VII Torino – I Centurioni

AIRCOM Recco in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 51, Noceto 45, Centurioni 43, CUS Milano 39, Parma e Biella 34, ASR Milano 33, VII Torino 32, Alghero 17, Pro Recco 9, CUS Genova 8.

SERIE B GIRONE 1 (III di Ritorno) domenica h. 14,30

Amatori Capoterra – Savona (Sabato 25/2 h. 13,30 Campo Comunale di Capoterra arb. Cilione G.)

Unione Monferrato – Bergamo

Piacenza – Tutto Cialde Lecco

Amatori&Union Milano – Varese

Olbia – Ivrea

Probiotical Amatori Novara in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 52, Amatori&Union Milano punti 48, Amatori Capoterra (*) e Lecco 43, Bergamo (*) e Piacenza 36, Savona 22, Ivrea (**) e Varese 14, Amatori Novara 4, Olbia punti 2.

SERIE C – PROMOZIONE (VII di Andata) domen. h. 14,30

DR Ferroviaria Spezia – Rho (Campo Pieroni di La Spezia arb. Costa A.)

Province dell’Ovest – Volpiano (Campo Marchesani di Calvari arb. Grondona M.)

Rivoli – Biella2

San Mauro – Stade Valdotain

CLASSIFICA: Rho punti 30, Stade Valdotain 24, San Mauro 20, RC Spezia 17, Volpiano 10, Rivoli 9, Biella2 6, Province dell’Ovest punti 1.

UNDER 19 GIRONE 1 (IX Giornata) domenica h. 12,30

Pro Recco – U.R.P. Alessandria (Campo Marchesani di Calvari arb. Catano M.)

Amatori Genova – Unione Monferrato (Stadio Carlini-Bollesan di Genova arb. Alaimo D.)

UR Riviera – Biella (Campo Pino Valle di Imperia arb. Anselmi M.)

Moncalieri e TK VII Torino in sosta

CLASSIFICA GENERALE da aggiornare in quanto la Società NRG Collegno avendo rinunciato a tre partite veniva esclusa dal Campionato.

UNDER 17 INTERREGIONALE (IV di Ritorno)

Amatori Genova – Amatori&Union Milano (dom. h. 11,00 Campo Calcagno di Cogoleto arb. Borgo D.)

Unione Monferrato – Province dell’Ovest (sab. h. 17,00 Campo LungoTanaro di Asti arb. Mencarelli A.)

Lainate – CUS Torino (sab. h. 17,00 Campo Mandela di Lainate arb. Schlecht A.)

Parabiago – San Mauro (sab. h. 17,00 Campo Venegoni di Parabiago arb. Scocco E.)

CLASSIFICA: Amatori&Union Milano punti 45, Province dell’Ovest 38, Parabiago 30, CUS Torino 29, San Mauro e Amatori Genova 26, Unione Monferrato 13, Lainate punti 2.

UNDER 17 TERRITORIALE (V di Ritorno) domen. h. 12,30

U.R.P. Alessandria – Savona (C.S. Cabanette di Alessandria arb. Dumitru S.)

Province dell’Ovest2 – UR Riviera (Campo Pieroni di La Spezia arb. Poggi D.)

CUS Genova in sosta

CLASSIFICA: CUS Genova punti 39, U.R.P. Alessandria 15, Savona 13, Province dell’Ovest2 9, UR Riviera punti 8.

UNDER 15 – CONSOLIDAMENTO – XIV GIORNATA – SABATO

Campo Pino Valle di Imperia ore 10:30

UR Riviera – Amatori Genova – Province dell’Ovest (arb. Ardoino Al.)

Campo Calcagno di Cogoleto ore 15:00

CFFS Vespe Cogoleto – CUS Genova – Colorno (arb. Anselmi M. e Fascioli A.)

ATTIVITA’ UNDER 11/9/7

Sabato ore 10:00 Campo Calcagno di Cogoleto (org. CFFS Vespe Cogoleto)

Squadre iscritte: CFFS Vespe Cogoleto, Amatori Genova, Pol. CAP&S, Province dell’Ovest, Pro Recco, Tigullio, RC Spezia, Rugby Fun, Superba

ATTIVITA’ UNDER 15/17 FEMMINILE LIGURIA-PIEMONTE

Sabato ore 15:30 Campo Pino Valle di Imperia (org. Imperia Rugby) arb. Ardoino Al. e Ardoino An.