Rugby, secondo Festival regionale dedicato agli Under 15

Genova. Sabato mattina allo stadio Carlini Bollesan di Genova si è sviluppato un secondo Festival regionale dedicato agli Under 15. Sul prato sintetico di San Martino, agevolati da una mattinata di stampo primaverile, i ventotto ragazzi tesserati per sei società liguri, si sono confrontati a viso aperto, con squadre miste, su due tempi da trenta minuti ciascuno, senza calci piazzati, diretti dai due arbitri del Gruppo Liguria Davide Borgo ed Ivano Cassinelli. Il folto gruppo dello staff tecnico regionale ha coordinato per tutto il tempo la sessione degli allenamenti, intervenendo in modo opportuno durante la contesa amichevole.

Alessandro Bottino, tecnico regionale Fir Liguria, ha tratto importanti indicazioni per il futuro di questi gruppo. “Questa è una opportunità che noi creiamo per i ragazzi di questa categoria – dice appunto il tecnico sampierdarenese – che non è annoverata nell’attività ufficiale federale, però grazie a qualche risparmio che si riesce a portare avanti sull’economia del funzionamento del Comitato, riusciamo a ritagliare quel minimo fondo per farli giocare, e così si può iniziare a creare le basi sul gruppo per le future stagioni”.

È sicuramente un impegno particolare, ma senza dubbio costruttivo, e durante questi stage si può provare nuove teorie di gioco, migliorando il bagaglio tecnico degli stessi ragazzi. “Noi oggi abbiamo chiesto a questi ragazzi – precisa Bottino – di divertirsi, di farci vedere di cosa sono capaci di fare, senza timore di sbagliare, cercando il puro divertimento attraverso il gioco che a loro piace. Il gioco inteso come una opportunità di divertimento, senza alcun giudizio particolare, nessuna selezione. Con questi stage vogliamo dare una opportunità in più ai ragazzi dal punto di vista formativo, levandoli dalla zona di confronto senza l’unico scopo del risultato”.

In precedenza si era già svolto un Festival, sempre al Carlini Bollesan, con un particolare allenamento seguito anche da Andrea Moretti, un tecnico della Nazionale azzurra, e sicuramente è stata una opportunità importante per questi giovani. “Intanto per quanto riguarda le selezioni regionali giovanili – prosegue Bottino – il 12 di marzo andremo a Parma con la classe del 2007, in pratica l’Under 16, per partecipare ad un torneo federale al campo Lanfranchi con in gara tutte le regioni del Nord, e noi saremo impegnati nel girone con i nostri amici piemontesi e friulani. Il classico Torneo Dadati di Piacenza dovrebbe essere anticipato al 15 di aprile ed avrà probabilmente la stessa formula degli anni precedenti riservata alle classi del 2007. Per la classe del 2006, invece, il 4 di marzo saremo impegnati ad Alessandria confrontandoci con la squadra regionale del Piemonte, e molto probabilmente con la stessa squadra avremo da confrontarci in un altro torneo. Sarebbe inoltre interessante poter gareggiare con una nostra selezione, composta dai ragazzi di entrambe le annate ma non i più bravi tecnicamente, bensì i più costanti, quei ragazzi che hanno dimostrato maggiore partecipazione agli allenamenti, e giocare un’ultima partita con il Comité des Alpes quando sarà ospite del Comitato FIR Piemonte. Concludendo l’anno scorso venivamo da un lungo periodo di stop forzato, dove i ragazzi di queste età si erano un poco disabituati, in queste categorie sono ora passati dal rugby a metà campo al tutto campo, da non fare la mischia a praticarla, e quindi avevamo avuto qualche difficoltà nell’avere la normale partecipazione di questi ragazzi. Quest’anno al momento attuale non abbiamo mai fatto un allenamento sotto i quaranta ragazzi che per i nostri numeri rappresenta una cifra stratosferica. Appuntamenti come questo di oggi servono a proiettare nel futuro la loro volontà nell’utilizzare un allenamento in più per accrescere il loro bagaglio formativo”.

Gli atleti Under 15 che hanno preso parte allo stage sono Edoardo Virieux, Andrea Sechi, Alberto Cerruti, Riccardo Ballardini, Daniele Monti, Tommaso Ficarra, Matteo Molinelli, Lorenzo Deandreis, Nicolò Cafiero, Emanuele Cafiso, Edoardo Scarpari Di Prà Alto, Fabio Sivori, Nikolas Marinkovic (Cus Genova), Francesco Seripa, Riccardo Maiello (Amatori Genova), Pietro Pisano (Province dell’Ovest), Diego Rossi, Giulio Nicolò Maura (Pro Recco), Roberto Gallino, Fabrizio Adrianzen Castillo, Giorgio Marchese (CFFS Vespe Cogoleto), Elia Owen Rossi, Nicolò Gaggero, Antonio Petricelli, Francesco Bazzano, Filippo Mangano, Michael Serratore, Adriano Giacomo Marsella (Savona).

Alessandro Bottino