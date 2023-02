Rottura pedale del freno bus, Orsa Tpl: “Richiesta di incontro urgente con Amt”

Genova. Questa mattina su un mezzo AMT il pedale del freno si è staccato, OR.S.A. ha chiesto un incontro urgente con i vertici AMT.

Spiega la segreteria: “Le aziende di trasporto pubblico locale hanno il dovere di svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri mezzi, seguendo le indicazioni dei costruttori e garantendo il rispetto dei tempi di manutenzione preventiva. Ma è ancora più importante la manutenzione ordinaria che prevede l’ispezione regolare delle parti meccaniche ed elettroniche del veicolo, oltre, ovviamente, a quella straordinaria che viene effettuata in caso di guasti o anomalie rilevati durante i controlli”.

Sottolinea la segreteria OR.S.A. TPL Genova: “Non devono esistere casi di mancata manutenzione o di manutenzione insufficiente dei mezzi di trasporto pubblico, in quanto possono causare problemi gravissimi di sicurezza per gli autisti, i passeggeri e per gli altri utenti della strada”.

OR.S.A. TPL Genova ha richiesto un incontro immediato con i vertici AMT e con la direzione manutenzione, dove verrà richiesto all’azienda di: investire nella manutenzione dei mezzi usando la massima professionalità ed accuratezza, in quanto non sempre bastano le capacità e i riflessi degli ottimi autisti di cui dispone l’azienda (come nel caso di questa mattina), assumere più personale addetto alla manutenzione dei mezzi e la creazione di un polo manutentivo con un’unica officina centrale di manutenzione dei mezzi, che allo stato attuale non esiste ed i mezzi vengono lavorati nelle rimesse con tutte le problematiche che questo può portare anche al personale addetto.

Conclude la segreteria: “Non tolleriamo leggerezze in questo campo e vogliamo che i responsabili siano sempre attenti con competenza e professionalità nel comprendere quali siano le criticità manutentive sui mezzi”.