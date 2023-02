Genova. Grave incidente di moto questa mattina intorno alle 10.30 a Rivarolo.

Il sinistro, la cui dinamica non è ancora chiara, è avvenuto in via Rossini. L’uomo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale San Martino. E’ stato necessario intubarlo.

Sul posto oltre all’automedica del 118 e alla Croce Bianca di Bolzaneto, gli agenti della polizia locale per gestire il traffico e per i rilievi del caso.