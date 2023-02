Riva Trigoso, via libera della Regione al completamento degli interventi di difesa costiera a Renà

Sestri Levante. “Regione Liguria, con Decreto del Dirigente n. 809/2023, ha stabilito di non assoggettare a valutazione di impatto ambientale il progetto di completamento degli interventi strutturali in località Renà (III lotto II stralcio), che prevede la realizzazione di una seconda secca, la manutenzione del muro in massi ed il ripascimento strutturale per circa 3500 mc” dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente e Territorio.

E prosegue: “Tale decisione consentirà di portare a termine l’ultima parte delle opere di difesa costiera di Borgo Renà, realizzate con il fondamentale contributo della Regione, che ha destinato per questi interventi i necessari fondi provenienti dal riparto delle risorse di Protezione Civile dopo la mareggiata dell’ottobre 2018. Sono molto soddisfatto per l’emanazione di questo Decreto, perché la messa in sicurezza del borgo è da anni al centro della mia attenzione e di numerose mie iniziative in Consiglio Regionale”.

“Il Decreto – continua ancora Muzio – contiene anche alcune prescrizioni vincolanti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Sestri Levante, tra le quali: la valutazione della possibilità di ridurre l’ingombro della scogliera aderente la strada, limitandone il più possibile l’estensione verso mare; dovrà essere acquisito parere preventivo e vincolante di Arpal in merito alla compatibilità ambientale del materiale da ripascimento; dovrà essere realizzato un monitoraggio naturalistico che permetta di individuare lo stato della Posidonia oceanica presente in prossimità dello scoglio dell’Asseu; i rilievi previsti dal piano di monitoraggio morfo-sedimentologico attualmente in corso dovranno essere sincronizzati con i rilievi naturalistici e infittiti nella zona delle due secche in modo da individuare specificatamente la presenza di eventuali canali di rip-current e la loro specifica caratterizzazione sedimentologica”.

“Desidero ringraziare la Regione, e in particolare l’assessore alla Protezione Civile e alla Difesa Costiera Giacomo Giampedrone e il presidente Giovanni Toti nella sua veste di Commissario per l’emergenza, per l’attenzione riservatami ogni qualvolta ho segnalato loro le criticità presenti a Renà. Tali segnalazioni, finalizzate alla ricerca di soluzioni adeguate, stanno trovando pieno riscontro e risposte concrete, fatti e non parole per la salvaguardia di uno degli angoli paesaggistici più belli della nostra Liguria, che io amo particolarmente e a cui sono molto legato”, conclude il capogruppo di Forza Italia.