Rischio nevicate sulla A26 e l’A7: sospesi i cantieri e attivato il piano neve di Aspi

Genova. A partire da oggi e per le prossime 24/36 ore, la perturbazione proveniente dal Nord Europa che sta attraversando il nostro paese potrà determinare nevicate a quote autostradali. In particolare sono attese precipitazioni a carattere nevoso sulle direttrici ‘montane’, tra cui i tratti appenninico della A26 Genova-Gravellona Toce e della A7 Serravalle-Genova.

Per questo motivo Autostrade per l’Italia ha attivato il proprio piano neve che prevede l’impiego di circa 600 mezzi e 900 uomini: secondo quanto riportato in una nota stampa l’azienda, oltre ai previsti trattamenti di salatura preventiva e al potenziamento dei presidi per l’assistenza all’utenza, lungo i tratti interessati dalle precipitazioni, ha previsto, fino al termine dell’allerta meteo, la sospensione dei cantieri maggiormente interferenti con la circolazione, ad eccezione di quelli inamovibili, al fine di favorire l’operatività dei mezzi antineve.

“Agli utenti che intendono mettersi in viaggio nelle prossime ore si raccomanda di informarsi costantemente prima e durante il viaggio circa le condizioni meteo e di viabilità; programmare il viaggio, se possibile, evitando di attraversare le tratte maggiormente colpite nelle fasce orarie più critiche. Autostrade per l’Italia ricorda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o, in alternativa, di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio”

Immagine di archivio