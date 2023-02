Riparazioni navali, la Lagormarsino “si tinge di rosso”: Fiom primo sindacato

Genova. Nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei delegati alla Lagomarsino Anielli, storica azienda genovese specializzata nelle sabbiature, pitturazioni, manutenzioni e riparazioni navali, presente a Genova presso la sede nell’Area Industriale delle Riparazioni Navali e presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente.

“Un’alta partecipazione al voto (84%) ha consegnato alla Fiom un risultato storico – si legge in una nota della Fiom – per la prima volta il nostro sindacato ottiene la maggioranza assoluta con 101 voti (81%) contro 24 voti (19%) che vanno alla Uilm. Otteniamo sia il primo degli eletti (con 49 voti, Bilas Wahid Ferdwas a Sestri Ponente) che il secondo (con 30 voti, Emmanuele Bertino alle Riparazioni Navali, eletto anche come RLS)”.

Ottengono un buon risultato anche gli altri candidati della Fiom (Merdha Alamin, Rosales Contreras Antonio Carlos, Qamrouna Mounir). “Un gruppo compatto che, con questo risultato, conferma la Fiom come sindacato di riferimento nel comparto della navalmeccanica genovese. A quasi un anno dalla prematura scomparsa del compagno Khan Parvez che aveva sindacalizzato l’azienda a Sestri Ponente, questo è il miglior modo per ricordarlo”, conclude la Fiom.