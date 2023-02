Rio Rosata, al via i nuovi lavori di messa in sicurezza: 108 mila euro per 120 giorni di intervento

Genova. Attraversa una dei versanti più a rischio frana dell’intero territorio comunale, passando su un saliente argilloso posto alle spalle dei monti e con pochissima esposizione solare. Parliamo del rio Rosata, un piccolo beo posto tra Sant’Eusebio e Bavari, praticamente sempre in secca, ma che durante i temporali è capace di trasformarsi in un vero e proprio torrente alpino: nelle prossime settimane, però, sono in partenza dei nuovi lavori di messa in sicurezza idraulica, dopo l’assegnazione dell’appalto determinato in questi giorni.

L’intervento consta nel rifacimento dell’alveo e delle briglie, come fatto in altri torrenti della zona attraversata dal lungo tracciato di via Montelungo, la strada che costeggia il versante dietro l’omonimo monte (dove sorge Forte dei Ratti): l’intervento in parte porterà sollievo anche a questa importante direttrice che collega la Val Bisagno alla Valle Stura, da sempre soggetta a dissesto e smottamenti.

Secondo quanto emerge dalla determinazione dirigenziale del Comune di Genova, i lavori costeranno circa 108mila euro e dovrebbero concludersi entro 120 giorni dall’apertura dei cantieri. L’intervento è posto alla base del percorso partecipativo previsto dalla procedura POR FESR 2014-2020: questo il primo lotto per un intervento che dovrebbe costare circa un milione di euro. E’ uno degli interventi previsti per la messa in sicurezza del bacino del Bisagno.

L’intervento prevede la demolizione degli attuali ponticelli e coperture del rivo nel tratto in corrispondenza di Via Rosata e la loro successiva ricostruzione contestualmente all’ampliamento ed alla regolarizzazione delle sezioni trasversali del rivo stesso; questo in quanto i suddetti manufatti non soddisfano i richiesti franchi idraulici di legge calcolati in corrispondenza della portata di progetto duecentennale, portata che determina allo stato la messa in pressione dei manufatti medesimi. L’intervento comporterà la creazione di percorsi alternativi provvisori nonché lo spostamento delle utenze sottostrada interferenti con le opere.