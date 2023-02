Reumatologia pediatrica, premio internazionale per il medico del Gaslini Nicolino Ruperto

Genova. È stato assegnato al pediatra reumatologo del Gaslini Nicolino Ruperto il “Distinguished International Reumatology Professional Award” dell’American College of Rheumatology.

Introdotto nel 2021, il “Distinguished International Rheumatology Professional Award” viene assegnato dall’American College of Rheumatology (ACR), la più importante società scientifica del Nord America, ed una delle più importanti società scientifiche reumatologiche mondiali, a un reumatologo internazionale non residente negli Stati Uniti o in Canada per contributi eccezionali a favore della collettività e dell’intera comunità reumatologica.

“Siamo orgogliosi di annunciare che tale riconoscimento è stato assegnato al dottor Nicolino Ruperto, ricercatore pediatra reumatologo presso il Gaslini, dove ricopre il ruolo di direttore dell’UOC Gaslini Trial Centre. Ricordiamo che l’Unità di Reumatologia Pediatrica dell’Istituto Gaslini ha ricevuto il riconoscimento come Centro di Eccellenza in Reumatologia dalla Società Europea di Reumatologia (EULAR) per il periodo 2008-2023″ annuncia il prof. Angelo Ravelli, direttore scientifico del Gaslini.

“Ancora una volta il nostro Istituto pediatrico Giannina Gaslini si distingue in ambito internazionale in un campo di grande importanza quale è la reumatologia pediatrica che ha un notevole impatto clinico – dichiara l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Angelo Gratarola – Il riconoscimento al dottor Nicolino Ruperto al quale vanno le nostre congratulazioni si inserisce nel solco della grande scuola reumatologica del Gaslini”.

“È stato un onore ed un privilegio come pediatra reumatologo italiano ricevere un premio così prestigioso dalla più importante società scientifica reumatologica degli Stati Uniti. Si tratta del riconoscimento più significativo che abbia ricevuto nella mia carriera a testimonianza del mio impegno nella ricerca collaborativa internazionale, che è essenziale in pediatria” afferma Nicolino Ruperto nella sua veste di ricercatore pediatra reumatologo del Gaslini, fondatore e responsabile scientifico del network di ricerca PRINTO (Paediatric Rheumatology International Trial Organisation, PRINTO, www.printo.it).

Il network, che ha sede presso l’ospedale Gaslini e comprende più di 700 centri in 93 paesi nel mondo, è stato fondato dal dott. Ruperto insieme al prof. Alberto Martini nel 1996 e ha raccolto dati di oltre 43.000 pazienti nell’ambito di progetti di collaborazione accademici internazionali.

La sua attività è stata centrale per tutti gli studi clinici che hanno portato all’autorizzazione da parte delle autorità regolatorie europee (European Medicines Agency, EMA) ed americane (Food and Drug Administration, FDA) di tutti i farmaci innovativi attualmente utilizzati nella cura delle malattie reumatiche pediatriche.

Nicolino Ruperto

Il dottor Ruperto ha coordinato in prima persona tutti i progetti di ricerca accademica internazionale collaborativa condotti da PRINTO. Il suo operato è stato fondamentale nella progettazione, gestione e rendicontazione scientifica di tutti gli studi clinici con terapie avanzate nelle malattie reumatiche pediatriche.

Il dottor Ruperto ha conseguito la laurea in medicina presso l’Università di Pavia, dove si è poi specializzato in pediatria. È stato ricercatore in reumatologia pediatrica presso il Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Ohio (Stati Uniti), e ha conseguito un Master in Public Health presso la Harvard University School of Public Health, Boston (Stati Uniti), e un Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie presso l’Università Bocconi di Milano.

Nicolino Ruperto ha inoltre ricevuto il Premio Senior Rheumatology Scholars dall’ACR nel 1996, il Premio Gerolamo Gaslini per l’eccellenza nella ricerca dalla Fondazione Gerolamo Gaslini nel 2005 e il Premio Kourir dalla Società Europea di Reumatologia Pediatrica nel 2002 e 2021 e ha pubblicato oltre 380 articoli su prestigiose riviste scientifiche internazioni, raggiungendo un h-index di 79 e oltre 22.000 citazioni (Scopus).