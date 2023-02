Reddito di cittadinanza, anche il M5s sabato in piazza per difenderlo: “Vogliamo dignità”

Genova. “Le televisioni li attaccano, dicono che i giovani non hanno voglia di lavorare e che i percettori di reddito sono dei fannulloni; dicono che in questo paese, se si vuole, il lavoro si trova e che basta averne voglia. Dicono anche che non ci sono i soldi per investire sulla sanità pubblica, sulle case popolari e sulla scuola, ma quando hanno dovuto armare il paese dall’oggi al domani, in una guerra che sta uccidendo gente come noi, i soldi li hanno trovati subito”.

Lo riportano i portavoce del M5S Genova e Liguria riprendendo parte del comunicato dell’Usb, annunciando la propria adesione alla manifestazione che si terrà sabato 4 febbraio in tutta Italia. Il presidio a Genova sarà in piazza Barabino a Sampierdarena, a partire dalle 15.00.

“Scendiamo in piazza per opporci e dire che vogliamo il salario minimo, le pensioni minime a mille euro, un milione di case popolari nel paese, il reddito di cittadinanza, lo stop al carovita. Semplicemente pretendiamo dignità“.

“Chi si alza ogni mattina e va a lavorare, chi è in cerca di un’occupazione dignitosa, chi percepisce una pensione minima, gli studenti che prestano mano d’opera gratuita nelle aziende, chi è sotto sfratto o non riesce a pagare il mutuo, i migranti sotto il ricatto del permesso di soggiorno, chi deve aspettare anni per una visita medica pubblica sa bene cosa è il paese reale, sa che in questo paese i diritti sono ormai diventati dei servizi, che esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, che oggi devi imparare ad arrangiarti se vuoi farcela. Ma noi non vogliamo solo arrangiarci – scrivono i giovani dell’Usb -. La cancellazione del reddito di cittadinanza (unica misura contro la povertà e unico argine al ricatto dei bassi salari), gli aumenti irrisori previsti per le pensioni al minimo, la rinnovata ostilità per qualsiasi ipotesi di introduzione di un salario minimo per legge ed anche l’eliminazione dei sostegni all’affitto oltre alla storica assenza di totale di politiche di edilizia popolare sono un piano chiaro di attacco diretto a noi e ai nostri quartieri, alle nostre vite e alla nostra dignità”.