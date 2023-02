Recupero olio esausto: nuove postazioni Amiu tra Cogoleto e Arenzano

Genova. Per incrementare ulteriormente la raccolta differenziata nell’area costiera del ponente, gli abitanti di Arenzano e Cogoleto avranno la possibilità di conferire in modo corretto l’olio esausto da cucina in diversi punti del territorio.

Smaltire correttamente l’olio esausto è molto importante per i cittadini: questa sostanza può essere molto dannosa se dispersa nell’ambiente senza la minima attenzione.

Per rendere più comoda e facile la raccolta nuovi contenitori sono stati posizionati in cinque postazioni e, per evitare di commettere errori nel conferimento, tutti i contenitori sono dotati di adesivi con le istruzioni di cosa si può inserire.

L’olio va raccolto in bottiglie o flaconi di plastica ben chiusi e inseriti direttamente negli appositi contenitori. Vanno inseriti solo oli alimentari (olio di oliva, mais, girasole, ecc…) provenienti dalle cucine di casa come: olio della frittura e di cottura, olio per la conservazione dei cibi in scatola e in vetro (tonno o verdure) o da condimento.

Ricordiamo che gettare olio nel lavandino provoca danni seri ai tubi di scarico e al funzionamento dei depuratori incrementando i costi di gestione. Inoltre, disperso nell’ambiente arreca ingenti danni inquinando acque e terreni. Se raccolto correttamente, invece, da aziende specializzate l’olio inizia una seconda vita. Dopo aver subito un processo di trattamento è possibile ricavare svariati prodotti come: lubrificanti vegetali, biodiesel e glicerina per l’industria cosmetica.

Ecco i punti dove sono presenti i contenitori ad Arenzano:

– Via P.N. Cambiaso stazione vecchia dietro il Grand Hotel

– Via Vittorio Veneto angolo Via Olivete

– Via G. Marconi incrocio Via Caproni fronte CC Forestali

– Via della Colletta accesso Pineta zona Roccolo

– Centro Commerciale Le lampare piano strada accesso Arcaplanet

E quelli di Cogoleto:

– Via E. S. Recagno civ. 46 presso punto vendita supermercato COOP (al momento presente una cisterna che a breve verrà tolta)

– Via Capieso presso postazione contenitori per la differenziata

– Via C. Dattilo a Sciarborasca (parcheggio auto) presso postazione contenitori per la differenziata

– Via P. Borsellino a Lerca presso postazione contenitori per la differenziata