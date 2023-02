Recco, spiaggia dei Frati chiusa per rimuovere la posidonia portata dal mare

Recco. Sono partiti questa mattina i lavori per rimuovere la posidonia che si è accumulata sulla spiaggia dei Frati. Dopo il sopralluogo dei tecnici del settore ambiente e verde pubblico, il sindaco Carlo Gandolfo ha stabilito con un’ordinanza di interdire la zona per disporre la pulizia, affidando l’intervento a una ditta specializzata.

“La rimozione delle alghe proseguirà anche lunedì 13 febbraio – afferma il sindaco Gandolfo – l’interdizione al pubblico e il divieto all’esercizio di qualsiasi attività sono necessari per evitare intralcio allo svolgimento dei lavori in sicurezza. Ricordiamo che la posidonia è un elemento fondamentale per la vita del mare e indice di salubrità delle acque”.

L’accesso alla spiaggia sarà dunque interdetto nei giorni oggi giovedì 9 febbraio e lunedì 13 febbraio dalle ore 8 alle ore 17, condizioni meteomarine permettendo.

Nei giorni scorsi lo spiaggiamento di posidonia, naturale nella stagione invernale, ha creato nuove polemiche sulla gestione del porticciolo di Nervi. Anche in quel caso, come ha comunicato il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo, è stata contattata una ditta per la rimozione del materiale e il conferimento in discarica.