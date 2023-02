Recco, aiuti alle famiglie in difficoltà: dal Comune 130mila euro per chi non riesce a pagare l’affitto

Recco. Grazie a una variazione di bilancio, approvata nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, sono stati messi a disposizioni in favore delle famiglie in difficolta 129.719 euro per l’attribuzione di contributi per il pagamento dei canoni di affitto delle abitazioni. Si tratta di 28.582 euro in più rispetto ai 101.184 messi a disposizione lo scorso anno dall’Amministrazione Gandolfo in favore dei cittadini più fragili.

“Il sostegno ai nuclei familiari in difficoltà costituisce una delle priorità della nostra azione amministrativa – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile – di conseguenza abbiamo deciso di incrementare rispetto al 2022 le risorse economiche per aiutare i cittadini che si trovano in difficoltà a far fronte al pagamento degli affitti”.

Aggiunge il primo cittadino di Recco, che ha mantenuto la delega al bilancio: “Mai come quest’anno abbiamo stanziato tante risorse per il sociale. Leggendo i bilanci non si può far a meno di constatare che il settore dei servizi sociali ed educativi sono in crescita in termini di spesa”.