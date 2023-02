Razzia nelle auto parcheggiate a Dinegro, almeno cinque veicoli con i vetri rotti

Genova. Ennesima serie di furti a bordo di automobili parcheggiate. Questa volta è successo nel parcheggio di interscambio di via Buozzi, a Dinegro.

Un cittadino ha scritto a prefetto e assessorato alla Sicurezza del Comune per denunciare l’episodio che – sostiene – non è il primo registrato.

L’auto del genovese si trovava in uno degli stalli gratuiti assegnati ed è stata oggetto di una “spaccata” insieme con almeno altri 5 autoveicoli.

“E’ la terza volta dal 19 luglio che sono oggetto di tali furti, prima in Calata degli Zingari e ora in via Buozzi – scrive il cittadino – ho provveduto alla denuncia ai Carabinieri che suggeriscono di installare delle telecamere almeno a scopo dissuasivo e ho richiesto questa azione a Genova Parcheggi. Credo che sia l’ora di fare qualcosa di concreto per la sicurezza dei cittadini genovesi e dei loro beni”.

Nelle settimane passate i furti a bordo delle vetture in sosta si erano moltiplicati in un’altra zona della città, in particolare quella tra Manin e Castelletto. Un uomo era stato colto in flagrante e arrestato dalla polizia locale