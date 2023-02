Razzia di metadone al Sert di Lavagna: rubati 21 litri dalla cassaforte di Asl4

Lavagna. Asl 4 comunica che si è verificato un furto con scasso nella struttura del SERT dell’Ospedale di Lavagna, presumibilmente nella notte tra sabato e domenica scorsi, ignoti si sono introdotti nella palazzina spaccando il vetro di una finestra che si affaccia sul giardino e hanno sottratto una consistente quantità di metadone (pari a circa 21 litri) dalla cassaforte della struttura, oltre a un tablet e a un telefono.

Gli inquirenti sono sul posto per verificare le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e condurre le indagini. Inoltre sono in corso le verifiche sul funzionamento dell’allarme installato circa cinque anni fa, in seguito a un analogo tentativo di effrazione.

I pazienti che avrebbero dovuto ricevere la terapia in data odierna sono stati indirizzati al 2° piano della struttura stessa e, in alcuni casi, alla sede Rapallo. Il servizio riprenderà come di consueto già da domani (martedì 28 febbraio).